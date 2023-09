Le nouveau film X-Men des studios Marvel entre en développement précoce

Les mutants arrivent ! Les mutants arrivent ! Un nouveau rapport suggère que désormais, avec l’écrivains’ faire grèveMarvel Studios a mis les choses en marche pour commencer à organiser des réunions sur un prochain film X-Men. C’est le la première étape absolue du processus—mais il est le début du processus, et cela veut dire quelque chose.

Selon Date limiteplus tard cet automne, Marvel Studios commencera à organiser des réunions de pitch avec écrivains intéressés par le scénario le film, quoi qu’il en soit finit par l’être. Il n’y a pas de date de sortie prévue, donc si Marvel n’entend pas un discours qui lui plaît, ce n’est pas la fin du monde, mais cela ralentirait le développement d’un projet très attendu que les fans attendent depuis que Disney a annoncé l’acquisition de Fox. en 2017. L’idée, cependant, est qu’un écrivain sera embauché au début de l’année prochaine et que les choses se passeront bien. passer à autre chose à partir de là.

L’idée des mutants a déjà commencé à germer dans l’univers cinématographique Marvel et, avec la sortie hypothétique de l’année prochaine de Dead Pool 3 (l’acteurs’ la grève peut retarder cela), les propriétés Marvel de Fox ont déjà commencé à envahir le MCU. Les quatre Fantastiques évolue également, avec une date de sortie provisoire le 2 mai 2025, un an après Dead Pool. Ces deux-là seront alors, encore une fois provisoirement, suivis par Avengers : La Dynastie Kang en mai 2026 et Avengers : guerres secrètes en mai 2027. Donc, de manière réaliste, ce n’est peut-être qu’en 2028 que ce film X-Men, lancé en 2023, verra le jour.

Mais ça arrive. Ça arrive. Et les fans de X-Men peuvent commencer à s’enthousiasmer. De plus, si vous êtes un écrivain professionnel, vous pouvez commencer à réfléchir au projet X-Men de vos rêves. Et appelez votre agent à ce sujet. C’est le moment.

