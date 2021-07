Le nouveau film Space Jam a quelques bons moments – mais ce n’est pas un slam-dunk

Space Jam : un nouvel héritage

(U), 115 minutes

★★★ ☆☆

BUGS BUNNY, la légende du basket-ball et de la NBA LeBron James forment un trio des plus improbables.

Mais quiconque a vu le roi du cerceau Michael Jordan avec l’équipage des Looney Tunes dans l’original Space Jam de 1996 sait déjà What’s Up, Doc dans cette suite.

LeBron se joue de manière convaincante, en tant que père dur mais juste de trois enfants

LeBron se joue de manière convaincante, en tant que père dur mais juste de trois enfants, dont le plus jeune fils Dom (Cedric Joe).

Dom obsédé par le jeu veut traîner dans sa chambre à écrire du code et à travailler sur Dom World, une bataille de basket-ball à l’écran. Mais son père ne comprend pas.

La technologie règne également sur le terrain de cinéma des Warner Brothers, où le méchant en costume d’argent Al-G Rhythm (geddit?) Vit à l’intérieur du Server-Verse avec le laquais virtuel Pete. Trop de jus de carotte

Lorsque LeBron rejette sa proposition d’être une star du grand écran, le méchant de l’IA (joué par Don Cheadle) est si furieux qu’il kidnappe Dom, le numérise et bannit son père à Tune World où il découvre Bugs Bunny, vivant seul et buvant trop jus de carotte.

Le seul moyen de récupérer Dom est que LeBron et Bugs rassemblent une équipe de classiques du dessin animé – dont Daffy Duck, Wile E Coyote, Tweety Pie et Sylvester et Road Runner – pour gagner une confrontation de basket-ball.

Mais au moment où LeBron tombe dans Tune World et que nous passons à l’animation, l’intrigue tourne mal.

Les références historiques de Warner Brothers sont si infinies que c’est comme si quelqu’un avait parié sur combien ils pourraient en entasser.

Entre autres, les droogs Clockwork Orange, Mad Max, Harry Potter, The Matrix, Game Of Thrones, Wizard Of Oz, King Kong et Superman sont tous là, entassés dans un accident de voiture de dessin animé.

Plus agréables sont les touches de câpres de dessins animés traditionnels et les personnages originaux de Looney Tunes restent fidèles à leurs racines (bien que moins on parle de Porky rappant comme The Notorious PIG, mieux c’est).

Mais, dans l’ensemble, il manque quelque chose ici. LeBron imprègne parfaitement les lignes drôles, bien que dans cette société sacrée, les meilleurs gags devraient venir des Looneys.

Le Server-Verse semble également étonnamment petit budget et il y a beaucoup trop de basket-ball – pas seulement pour nous, les Britanniques.

Quelques bons moments, mais pas un slam-dunk.

Les Croods 2 : un nouvel âge

(U), 96min

★★★★ ☆

IL a fallu huit ans pour que cette suite nous parvienne mais l’attente en valait la peine.

L’histoire reprend là où nous l’avons laissée, avec les voix originales reprenant leurs rôles de famille de troglodytes, toujours à la recherche de l’endroit idéal pour s’installer à l’époque préhistorique.

L'animation est magnifique et il y a beaucoup d'esprit pour rire

Eep (Emma Stone) et l’ancien nomade Guy (Ryan Reynolds) traversent les affres de l’amour adolescent, tandis que le père surprotecteur d’Eep, Grug (Nicolas Cage), fait de son mieux pour entraver leur besoin croissant d’intimité.

Lorsqu’ils tombent sur un paradis utopique construit par la famille Betterman, les voisins d’enfance de Guy, les liens familiaux et amoureux sont menacés.

Pendant ce temps, un dangereux secret menace la survie de leur refuge.

Cette suite poursuit le choc bruyant de la tradition avec la modernité qui a alimenté l’original, avec de puissants décors d’action.

L’animation est magnifique et il y a beaucoup d’esprit pour rire. Cage est dans son élément, alors que Grug se heurte au père hippie de Peter Dinklage, Phil.

Chaque personnage est une joie à voir, en particulier lors d’un sauvetage final qui vous fera vibrer.

Par Hannah Flint

La purge pour toujours

(15), 103 minutes

★★ ☆☆☆

SI vous pensiez que cette série inégale avait dépassé son accueil avec seulement cinq films, j’ai une mauvaise nouvelle.

Le titre est inquiétant, faisant allusion à un défilé sans fin de séquelles prévisibles.

Il n'y a pas de fin en vue pour The Purge

Ici, les Américains ne commettent pas un meurtre un seul soir de l’année – la prémisse qui a déclenché l’ouverture de la série.

Maintenant, ils continuent jusque tard dans la journée.

Cela peut compter comme une sorte de torsion, mais en réalité, cela n’améliore pas le produit à l’écran.

Il se sent toujours raccommodé avec les bric-à-brac des films Mad Max, avec des huards dans des masques crâniens qui crient sauvagement alors qu’ils frappent tout le monde avec des battes de baseball.

Il y a des tentatives pour légitimer ce festival de violence avec un message politique moins que subtil.

Et dans une certaine mesure, il fait le travail. Difficile de ne pas se ranger derrière les immigrés mexicains qui s’associent à une famille texane pour affronter une bande de manivelles de droite bien décidées à éliminer les étrangers.

Mais les méchants sont si ineptes de manière caricaturale qu’ils sont encore moins effrayants que ce partisan de Donald Trump qui a pris d’assaut le Capitole avec un chapeau viking en fourrure.

La seule chose qui me fait peur ? Il n’y a pas de fin en vue pour The Purge.

Par Grant Rollings