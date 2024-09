Le nouveau film sanglant de Demi Moore, The Substance, laisse les Britanniques sortir après quelques minutes, car ils disent que c’est « le film le plus graphique qu’ils aient jamais vu ».

The Substance vise à aborder la question des normes de beauté impossibles à Hollywood et voit Demi jouer le rôle d’Elisabeth Sparkle.

Licenciée sans ménagement alors qu’elle fête ses 50 ans, Elisabeth découvre une drogue du marché noir qui peut créer une version « plus jeune, plus belle, plus parfaite » de son utilisatrice. Mais les conditions strictes imposées à ce médicament sont épouvantables.

Tellement horrible en fait que les cinéphiles en sont sortis après seulement quelques minutes en raison du niveau extrême de gore.

« Au moins 20 personnes ont quitté ma projection à Leicester Square avant la fin. C’était brutal », a déclaré un téléspectateur Le Soleil.

« La plupart des gens l’ont regardé avec leurs mains. C’était le film le plus graphique que j’ai jamais vu.

Demi a discuté du film et de son personnage lors de sa toute première apparition au Graham Norton Show vendredi.

La star de Ghost a été rejointe dans l’émission par son compagnon canin Pilaf, un chihuahua qui assiste avec elle à plusieurs de ses événements publics.

Son petit chien s’est avéré être un succès instantané auprès de Lady Gaga, qui était également présente dans la série aux côtés de Colin Farrell et Richard Ayoade.

À propos du film acclamé par la critique, elle a déclaré : « Il est presque impossible de le décrire entièrement car il traite de sujets sérieux.

« La meilleure façon de résumer les choses est que c’est comme si la photo de Dorian Gray rencontrait Death Becomes Her et une vidéo d’entraînement de Jane Fonda. »

Lorsqu’on lui a demandé si c’était libérateur de ne pas s’inquiéter de son apparence pour le rôle, elle a répondu : « J’ai été vraiment poussée hors de ma zone de confort, mais c’était génial de me présenter et de pouvoir avoir une mauvaise image ! »

Ailleurs dans la conversation, Demi s’est souvenue d’être nue sur la couverture de Vanity Fair alors qu’elle était enceinte de sept mois de sa fille Scout.

Elle a déclaré: « Cela a vraiment été pris juste pour moi, mais j’ai ensuite reçu un appel pour me dire qu’ils aimeraient l’utiliser. J’ai dit oui, sans jamais penser que cela aurait un tel impact.

Les niveaux de sang « délicieusement dérangés et effrayants » de The Substance ont vraiment retenu l’attention des critiques, l’un d’eux le décrivant comme « une attaque choquante contre les sens ».

Le film voit Elisabeth subir un coup dévastateur le jour de son anniversaire lorsqu’elle est licenciée par un dirigeant impitoyable, joué par Dennis Quaid.

Se sentant rejetée par une ville qui l’aimait autrefois et désespérée de son pouvoir de star passé, Elisabeth apprend d’une belle jeune infirmière l’existence d’une drogue du marché noir qui promet de transformer l’utilisateur en une version « plus jeune, plus belle et plus parfaite » d’eux-mêmes. soi.

Bien qu’Elisabeth jette d’abord le numéro de téléphone à la poubelle, elle le récupère rapidement dans une panique désespérée et passe commande.

Demi a admis qu’il était rafraîchissant d’avoir « le droit de mal paraître » dans le nouveau film d’horreur corporel The Substance lors d’une apparition dans l’émission The Graham Norton.

La seule règle à suivre est qu’Elisabeth et sa meilleure Sue (Margaret Qualley) doivent échanger leurs places tous les sept jours.

Ainsi, pendant une semaine à la fois, elle est à nouveau obligée de vivre comme elle-même à 50 ans.

Mais l’attrait de la jeunesse et un cul fait pour la télévision s’avèrent trop forts pour résister au fait qu’elle teste les limites pour voir ce qui pourrait arriver de pire si elle prend un jour ou deux de plus.