EXCLUSIF: Le prochain opus de Rian Johnson dans le Couteaux sortis la franchise n’a pas fini de s’ajouter à son casting déjà empilé puisque Deadline apprend que Mila Kunis est sur le point de rejoindre Daniel Craig dans le film de Netflix Wake Up Dead Man: un mystère à couteaux tirés. Elle rejoint les nouveaux membres du casting Josh O’Connor, Kerry Washington, Jeremy Renner, Glen Close, Cailee Spaeny et Andrew Scott, Craig étant prêt à revenir en tant que détective de renommée mondiale Benoit Blanc et Rian Johnson en tant que réalisateur. Johnson a écrit le scénario et produira son T-Street avec son partenaire de production Ram Bergman.

Les détails de l’intrigue sont inconnus. La photo la plus récente, Oignon en verre, s’est incliné en 2022, avec Craig de retour en tant que Blanc. Le film a été présenté en première sur Netflix après que le streamer ait conclu un accord record de 450 millions de dollars pour les deux suites, celle-ci étant la troisième de la série.

Le Couteaux sortis La série n’est pas étrangère à la fourniture d’ensembles remplis de puissance de star et cet épisode ne semble pas être différent. La production devrait commencer le mois prochain et Netflix prévoit de sortir dans le courant de 2025.

Mieux connue pour ses rôles dans Mauvaises mamans franchise et son rôle nominé aux Oscars dans Cygne noir, Kunis a été vu récemment dans le rôle principal et dans la production de l’adaptation de La fille la plus chanceuse du monde. Elle est remplacée par Curtis Talent Management, CAA et Patti Felker.