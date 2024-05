John Russo / Carlos Alvarez / Getty Images

EXCLUSIF: Avec la troisième saison de Maire de Kingstown s’inclinant ce dimanche, Jeremy Renner a trouvé son prochain grand projet de film puisque l’acteur nominé aux Oscars s’apprête à rejoindre Daniel Craig dans le film de Netflix. Wake Up Dead Man: un mystère à couteaux tirés.

Il rejoint les nouveaux membres de la distribution Kerry Washington, Josh O’Connor, Cailee Spaeny, Glenn Close et Andrew Scott, avec Craig prêt à revenir en tant que détective de renommée mondiale Benoit Blanc et Rian Johnson en tant que réalisateur. Johnson a également écrit le scénario et produira son T-Street avec son partenaire de production Ram Bergman.

Les détails de l’intrigue sont inconnus. La photo la plus récente, Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés, s’est incliné en 2022, avec Craig de retour en tant que Blanc. Le film a été présenté en première sur Netflix après que le streamer ait conclu un accord record de 450 millions de dollars pour les deux suites, celle-ci étant la troisième de la série.

Le Couteaux sortis La série n’est pas étrangère à la fourniture d’ensembles remplis de puissance de star, et cet épisode n’est pas différent. La production devrait commencer le mois prochain, et Netflix prévoit de sortir dans le courant de 2025.

Quant à Renner, le projet marque son premier projet de long métrage auquel il a signé après son incroyable rétablissement d’un accident de chasse-neige presque mortel au début de 2023. Après un certain nombre d’opérations chirurgicales et d’innombrables heures de rééducation et de physiothérapie, il reviendrait à la reprise. son rôle principal dans la série à succès Paramount+, Maire de Kingstown, qui devrait avoir sa première saison 3 ce week-end.

Il est remplacé par la CAA.

