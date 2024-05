Ami Rupert

Les vélociraptors ont trouvé un ami.

Rupert Friend, l’acteur britannique qui a joué dans le film de Wes Anderson Ville d’astéroïdesjouera aux côtés de Scarlett Johansson et Jonathan Bailey dans le tout nouveau Monde jurassique long métrage réalisé par Universal Pictures.

Gareth Edwards dirige le long métrage de créature qui a également Manuel Garcia-Rulfo sur la feuille d’appel.

David Koepp, le scénariste original de parc jurassique et Le Monde Perdu : Jurassic Park, a écrit le scénario du nouvel opus dont les détails de l’intrigue sont cachés dans une canette de Barbasol.

Le projet est lancé avec fureur avant le début de la production à la mi-juin à Londres. Universal connaîtra un redressement serré en post-production, puisque le studio a fixé une sortie en salles au 2 juillet 2025.

Frank Marshall et Patrick Crowley, qui ont dirigé le monde moderne jurassique franchise, produira via Kennedy-Marshall. Steven Spielberg, qui a lancé la franchise en 1993 avec parc jurassiqueest producteur exécutif via Amblin Entertainment.

Sara Scott, vice-présidente exécutive du développement de la production, et Jacqueline Garell, directrice créative du développement de la production, supervisent le projet du studio.

Ces dernières années, Friend est devenu un élément clé de la troupe de comédiens Anderson, grâce à ses rôles La dépêche française ainsi que Ville astéroïde. On peut actuellement le voir dans deux des quatre courts métrages d’Anderson basés sur les nouvelles de Roald Dahl, Le cygne et Le Ratcatcher. Les courts métrages apparaissent sur Netflix.

L’acteur, qui a également joué le méchant Grand Inquisiteur face à Ewan McGregor dans la série Star Wars Disney+ Obi Wan Kenobia récemment terminé le thriller de science-fiction produit par Zach Cregger Compagnon pour New Line et sera vu dans le prochain drame de Michel Franco Rêves face à Jessica Chastain.

