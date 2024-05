Getty

Ami Rupert (Ville d’astéroïdes) se dirige vers Monde jurassiqueLa date limite peut confirmer.

Dans le dernier opus de la franchise dinosaures d’Universal Pictures, l’acteur jouera aux côtés de Scarlett Johansson, Manuel Garcia-Rulfo et Jonathan Bailey. Aucun mot sur le rôle qu’il joue. L’intrigue du film reste secrète. Sa sortie est prévue pour le 2 juillet 2025.

Gareth Edwards réalise à partir d’un scénario de David Koepp, avec Frank Marshall et Patrick Crowley produisant pour Kennedy-Marshall. Steven Spielberg est producteur exécutif pour Amblin Entertainment. Sara Scott, vice-présidente du développement de la production, et Jacqueline Garell, directrice créative du développement de la production, supervisent le film pour Universal.

Récemment, Friend a été vu dans les longs métrages de Wes Anderson Ville d’astéroïdes et La dépêche françaiseavec son short Roald Dahl Le cygne et Le Ratcatcher pour Netflix. Sinon, il est peut-être mieux connu pour avoir joué aux côtés d’Ewan McGregor sur Disney+. Obi Wan Kenobil’acteur sera ensuite vu dans le drame de Michel Franco Rêves avec Jessica Chastain, ainsi que le thriller d’horreur de New Line Compagnon depuis BarbareC’est Zach Cregger.

