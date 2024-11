Le nouveau film Godzilla officiellement annoncé par le réalisateur de Godzilla Minus One

C’est officiel : suite au succès record et primé de Godzilla Minus One, Toho a donné le feu vert à un autre film Godzilla avec le scénariste, réalisateur et superviseur VFX Takashi Yamazaki de retour à la barre.

Toho a annoncé la nouvelle vendredi, mais n’a révélé aucun détail supplémentaire en dehors du retour de Yamazaki. L’annonce précède la réédition ce week-end à l’échelle nord-américaine de Godzilla Minus One et de sa version remasterisée en noir et blanc, une célébration de la Journée mondiale de Godzilla le 3 novembre (le jour de l’ouverture du Godzilla original au Japon en 1954).

Après Godzilla Minus One, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi Toho confie à Yamazaki le célèbre kaiju. Après sa sortie en octobre dernier, Godzilla Minus One est devenu le troisième film en langue étrangère le plus rentable de l’histoire du box-office américain avec 56,4 millions de dollars au niveau national, et c’est le film japonais le plus rentable jamais enregistré au box-office américain. Son total mondial s’élève à 115 millions de dollars, ce qui est encore plus impressionnant si l’on considère son budget de production réduit d’environ 15 millions de dollars.

Takashi Yamazaki de Godzilla Minus One travaille officiellement sur un autre film Godzilla.

« Notre situation était unique, étant donné la façon dont je me situais dans le schéma plus large de la production globale », a déclaré Yamazaki à IGN dans une précédente interview. « Et le fait que j’avais un objectif clair, peut-être plus que d’autres réalisateurs, en raison de mon expérience en VFX. Il y a de bonnes et de mauvaises inefficacités. Nous nous sommes concentrés sur le processus d’approbation de différentes manières pour rationaliser certains aspects du pipeline VFX. »

De plus, Godzilla Minus One a remporté l’Oscar des meilleurs effets visuels plus tôt cette année, ce qui en fait le premier film des 70 ans d’histoire de Godzilla à être reconnu par l’Académie.

Pour en savoir plus, lisez notre critique de Godzilla Minus One, où nous l’avons qualifié de « superproduction grandiose (qui) ramène le roi des monstres à ses racines dans le Japon d’après-Seconde Guerre mondiale ».

