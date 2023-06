« Elemental » maîtrisé 4K HDR est désormais exclusivement disponible sur Samsung Onyx, créant une expérience de visionnage comme jamais auparavant

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui que Pixar Animation Studios a maîtrisé son nouveau film d’animation « Elemental » – sorti dans le monde entier le 16 juin – en tant que contenu cinéma 4K High Dynamic Range (HDR) disponible exclusivement sur Samsung Onyx, le premier écran LED Cinema au monde. Ceux qui visionnent le film dans un cinéma Onyx profiteront d’une expérience de visionnement plus captivante et dynamique grâce à une qualité d’image de nouvelle génération avec le HDR théâtral 4K.1

Samsung Onyx, le premier écran de cinéma au monde certifié Digital Cinema Initiatives (DCI) pour l’exposition en salle, est un écran LED qui offre des couleurs exceptionnellement vives et le contenu le plus riche en détails. Il transcende les systèmes traditionnels basés sur des projecteurs qui sont la norme de l’industrie depuis plus de 100 ans en surmontant le rapport de contraste et la luminosité limités, offrant des millions de couleurs supplémentaires que la projection traditionnelle ne propose pas.

Pixar, un Oscar® studio d’animation gagnant, a maîtrisé le film en HDR théâtral 4K pour illustrer ses images lumineuses, nettes, riches et détaillées, allant au-delà des capacités des projecteurs de cinéma à plage dynamique standard (SDR). De plus, Pixar associant sa portée à l’expertise de Samsung en matière de technologie visuelle a abouti à la plus grande présence de cinéma LED de toutes les marques dans l’espace théâtral. Les cinéphiles peuvent profiter de « Elemental » maîtrisé 4K HDR exclusivement sur les écrans Onyx.

« Pixar est connu pour repousser les limites de la technologie et de l’art, perpétuant cet héritage avec notre dernier film, Elemental », a déclaré Dominic Glynn, scientifique principal chez Pixar. « Avec Onyx, Samsung a fait un bond en avant audacieux, en déployant une technologie extraordinaire à une échelle qui permet un changement décisif dans la qualité de l’image cinématographique. Pour la première fois, le public pourra découvrir nos images HDR les plus lumineuses, riches et détaillées sur de grands écrans de cinéma nets qui présentent le travail le plus ambitieux de Pixar à ce jour. Le cinéma HDR offre une expérience visuelle véritablement nouvelle à notre public mondial, et les équipes de tournage de Pixar sont ravies de partager cette version unique d’Elemental avec le monde.

À partir de « Elemental », Pixar prévoit de continuer à maîtriser le contenu 4K HDR pour Samsung Onyx afin de s’assurer que le film est visionné de la manière dont les créateurs l’ont prévu pour la meilleure expérience de visionnage possible.

« Avec le nouveau film de Pixar, nous présentons du contenu 4K HDR exclusivement sur des LED de cinéma pour la première fois dans l’industrie », a déclaré Hoon Chung, vice-président exécutif de Visual Display Business chez Samsung Electronics. « Nous continuerons à développer activement des partenariats dans l’industrie cinématographique sur la base de notre innovation technologique de pointe à LED qui exprime une qualité d’image précise et des couleurs vives qui ne sont disponibles nulle part ailleurs. »

Samsung Onyx peut s’adapter à pratiquement n’importe quelle configuration de lieu tout en offrant une qualité d’image, des performances techniques et une fiabilité inégalées au-delà de celles des opérations traditionnelles basées sur un projecteur. L’écran extraordinaire combine une résolution 4K, une qualité d’image HDR et une luminosité maximale de 300 nits, soit près de six fois plus que les technologies de projecteur standard.

En commençant par le premier écran LED de cinéma au monde à Lotte Cinema World Tower, à Séoul en juillet 2017, Samsung a maintenant fourni des écrans Onyx à 120 salles de cinéma à travers le monde.

À propos des studios d’animation Pixar

Pixar Animation Studios, une filiale en propriété exclusive de The Walt Disney Company, est un Academy Award®-studio de cinéma primé avec des capacités techniques, créatives et de production de renommée mondiale dans l’art de l’animation par ordinateur. Le studio de Californie du Nord a créé certains des films d’animation les plus réussis et les plus appréciés de tous les temps, notamment « Toy Story », « Monsters, Inc. », « Cars », « The Incredibles », « Ratatouille », « WALL•E, « Up », « Brave », « Inside Out », « Coco » et « Turning Red ». Ses films et sa technologie ont remporté 40 Oscars® et les films ont rapporté plus de 14 milliards de dollars au box-office mondial. « Elemental », le 27e long métrage de Pixar, sortira en salles le 16 juin 2023.

1 La disponibilité de « Elemental Mastered for Onyx » peut varier selon la région et le théâtre.