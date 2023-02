Le nouveau film d’horreur est “le plus effrayant jamais réalisé” car il laisse les téléspectateurs “paralysés par la peur” – voici comment le regarder

Un NOUVEAU film d’horreur documentant un cauchemar éveillé a été surnommé le “plus effrayant jamais réalisé” après avoir effrayé les téléspectateurs.

Le nouveau film terrifiant Skinamarink, nommé d’après une étrange comptine, a laissé le public “paralysé par la peur”.

Le film d’art expérimental créé par le réalisateur canadien Kyle Edward Ball a réveillé la peur du noir chez de nombreux adultes.

Il raconte l’histoire d’un frère et d’une sœur, Kevin, 4 ans, et Kaylee, 6 ans, qui se réveillent pour découvrir que leurs parents ont disparu.

Le duo se rend alors compte que toutes les fenêtres et portes de leur maison ont disparu, avant que les choses ne commencent à se gâter dans la nuit.

Ils campent dans le salon pour se réconforter, apportant des oreillers et des couvertures pour ressembler presque à une soirée pyjama.

Une description explique: «Ils diffusent des bandes vidéo bien usées de dessins animés pour remplir le silence de la maison et détourner l’attention de la situation effrayante et inexplicable.

« Pendant tout ce temps, dans l’espoir que des adultes finiront par venir les secourir.

“Cependant, au bout d’un moment, il devient clair que quelque chose veille sur eux.”

Le film d’horreur d’une heure 40 minutes prend alors une tournure sombre alors que la terreur s’ensuit pour les deux enfants.

Les meubles disparaissent et réapparaissent, les jouets bougent d’eux-mêmes et les frères et sœurs commencent même à entendre des voix, laissant le public se rétrécir dans sa jeunesse.

Il devient difficile pour les personnages et les spectateurs de déchiffrer ce qui est réel et ce qui ne l’est pas.

Les enfants reçoivent alors une série d’instructions horribles par une voix effrayante qui commence à converser avec eux.

Il demande au petit Kevin de se creuser l’œil avec un couteau – avertissant que cela a fait disparaître la bouche de sa sœur parce qu’elle n’a pas suivi les ordres.

Le film troublant transporte les spectateurs dans leur enfance, impuissants face aux monstres qui se cachent dans le noir.

Skinarink a été créée le 13 janvier de cette année et est actuellement toujours diffusée dans les cinémas aux États-Unis.

Il a déjà rapporté 1,5 million de dollars au box-office, même si la rumeur dit qu’il n’a coûté que 15 000 dollars.

Pour les Britanniques qui se sentent assez courageux pour endurer le film, vous pouvez également le diffuser sur le site Web Shudder.

Il a été décrit comme un “cauchemar éveillé” par l’Independent, qui a déclaré qu’il évoquait une “atmosphère de terreur”.

Inverse a fait écho aux commentaires, tout en le couronnant avec audace comme le “film le plus effrayant de tous les temps”.

“L’histoire la plus sinistre et carrément malveillante filmée depuis longtemps. Il vous envoûtera, vous paralysera et envahira votre âme comme aucun autre film ne peut ou n’a même essayé de le faire.

“C’est sans aucun doute l’un des meilleurs films d’horreur jamais réalisés, point final”, conclut la critique.

Ils ont fait l’éloge des sauts soigneusement sélectionnés par le réalisateur, affirmant qu’ils “sont les plus efficaces de mémoire récente”.

“Ball est calculé sur le moment où il place réellement les horreurs que nous devons trouver dans l’ombre, mais il sait quand emballer les frayeurs et quand faire preuve de retenue”, a déclaré Inverse.

Le réalisateur était auparavant un créateur YouTube populaire qui produisait des courts métrages inspirés de cauchemars que ses abonnés partageaient avec lui.

Il a basé Skinarink sur un rêve récurrent qu’il a eu et a filmé le film pétrifiant dans sa maison d’enfance à Edmonton, au Canada.

Ball a emprunté des caméras vintage à une organisation cinématographique locale et a réussi à boucler tout le tournage en seulement sept jours.

Il est également satisfait de son accueil, déclarant: “Tout ce dont un cinéaste rêve qu’il lui arrive, à l’exception de gagner un Oscar, m’est arrivé en l’espace de quelques mois seulement.”

Selon Variety, le film d’horreur “nous invite à reprendre contact avec toutes les peurs d’enfance que vous avez eues à propos d’un monstre de minuit caché dans l’ombre”.

Vulture a déclaré qu’il “renonce à la narration standard pour essayer à la place de recréer la sensation d’avoir peur”.

Et le New York Times a décrit la capacité de Skinamarink à “évoquer ingénieusement la réponse d’un enfant à l’inexplicable” comme “hypnotisante”.

Rex