Le nouveau film d’horreur de 50 Cent est si macabre que le caméraman s’est “effondré” pendant le tournage

RAPPER 50 Cent produit et joue dans Skill House, un film d’horreur si sanglant qu’un membre de l’équipe s’est évanoui pendant le tournage.

50 Cent et le réalisateur-scénariste Josh Stolberg ont confirmé qu’un caméraman, qui est resté anonyme, s’est effondré lors d’une scène de meurtre particulièrement horrible.

Skill House est un prochain film d’horreur écrit et réalisé par Josh Stolberg, qui a travaillé sur les huitième et neuvième volets de la franchise SAW.

Le rappeur de 47 ans 50 Cent, de son vrai nom Curtis Jackson, joue et produit le long métrage.

Le synopsis du film suggère qu’il s’agit d’une sombre satire des médias sociaux et de la culture des influenceurs. Selon IMDb, il s’agit d’une « vision inébranlable de la renommée et de ce que les nouvelles célébrités sont prêtes à faire pour l’atteindre ».

S’adressant à The Wrap, Josh a qualifié le film de “nouvelle génération d’horreur”.

Le tournage n’a commencé que début juillet, mais le samedi 16, une scène est devenue si intense que l’un des caméramans de Skill House s’est effondré et la production s’est arrêtée.

Le réalisateur a partagé l’incident sur Twitter le lendemain.

Il a dit : « Beurk !!! Nous avons tourné une scène de meurtre la nuit dernière et l’opérateur de la caméra est devenu tellement nauséeux qu’il s’est évanoui et la caméra s’est écrasée au sol. J’ai dû m’arrêter une 1/2 heure. Il va bien maintenant mais… préparez-vous pour une merde folle !

Heureusement, l’opérateur de la caméra allait très bien après l’incident et le tournage a également pu reprendre.

Cependant, les acteurs et l’équipe ont expliqué que cela met en évidence à quel point le film d’horreur est “fou”.

Ajoutant au Tweet précédent de Josh, 50 Cent a déclaré: «Crazy night, un de nos caméramans s’est évanoui pendant 30 minutes de la scène. Je ne pouvais pas comprendre à quel point c’était réel. Nous élevons l’horreur au niveau supérieur. Cela va changer les règles du jeu. #maison de compétences.





50 Cent a également partagé une mise à jour sur l’incident sur Instagram expliquant que Josh et l’artiste d’effets spéciaux Steve Johnson sont responsables de rendre le film si sanglant et effrayant.

Josh a répondu à son message sur Twitter en écrivant : “Oui !!!!! @50cent m’a crié. Semaine faite !!!!!”

Quelques jours plus tard, Josh a montré les acteurs et l’équipe au travail et a taquiné à quel point la prochaine scène de meurtre devenait sanglante avec une photo de l’ardoise couverte de faux sang (photo ci-dessus).

À côté, il écrivit : “Même l’ardoise ne peut éviter le jet de sang.”

Son teaser a impressionné les téléspectateurs qui ont hâte de voir le film macabre.

“Oui!!! J’adore un festival gore, j’ai hâte d’y être maintenant.

Aux côtés de 50 Cent, le casting de Skill House comprend les stars de TikTok Hannah Stocking et Bryce Hall, et l’ancienne star de l’UFC Paige VanZant qui fera ses débuts au cinéma.

Skill House devrait sortir début 2023.

