Le nouveau film d’espionnage Cat-Tastic de Matthew Vaughn

Nous ne verrons peut-être jamais la fin de Celui de Matthew Vaughn Roi série sur film, mais son prochain film semble s’y intégrer parfaitement. En février de cette année, l’homme qui a réalisé RoiKick-Ass, Gâteau en couches, et X-Men: Première classe revient avec son dernier film d’espionnage, Argyle, et la bande annonce il faut le voir pour le croire.

Sérieusement. Si vous ne savez pas de quoi parle ce film, regardez cette bande-annonce et nous sommes sûrs que le sourire sur votre visage deviendra de plus en plus grand. Et pas seulement parce que à chaque scène, une nouvelle méga-star se révèle être dans le casting. Découvrez la bande-annonce de Matthew Vaughn Argyle ici:

Argyle | bande annonce officielle

Ouais, Argyle non seulement Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Henry Cavill, John Cena, Dua Lipa, Bryan Cranston, Ariana DeBose, et Catherine O’Hara, cela ramène les anciens méchants de Vaughn, Sofia Boutella et Samuel L. Jackson, pour démarrer. Quel casting.

La prémisse ressemble un peu à le récent succès La cité perdue, mais avec un peu plus de mordant et beaucoup plus de ronronnement. Car, bien sûr, comment ne pas aimer cet adorable chat au milieu de cette câpre ? (Un Fun fait tiré du communiqué de presse : te chat, nommé Alfie, est joué par Chip, le chat réel du mannequin Claudia Vaughn, alias Claudia Schiffer, la femme de Vaughn.)

Nous n’avons aucune idée si Argyle sera aussi bon ou amusant que cette bande-annonce, mais il doit être meilleur que le dernier film de Vaughn, La maman des roisn. Ce film était juste, woof, terrible. Mais Argyle a l’air, comme le dit le titre, ronronnant parfaitement.

Écrit par bet Jason Fuchs (Wonder Woman), Argyle sort en salles le 2 février. Pensez-vous que le chat est en réalité l’espion ?

