L’histoire des Robertson, la famille rendue célèbre par la série télé-réalité à succès A&E « Duck Dynasty », est bien connue de la plupart du public.

Aujourd’hui, un nouveau film, « The Blind », produit par Willie Robertson et son épouse, Korie Robertson, met en lumière le parcours du patriarche de la famille, Phil Robertson, et ses premières luttes contre l’alcool avant de changer de vie. avec l’aide de Faith et de sa famille, y compris de son épouse, Marsha « Miss Kay » Robertson.

« L’histoire nous semblait juste qu’elle était importante, une histoire pour montrer l’espoir et la rédemption, mais aussi pour revenir en arrière et vous montrer à quel point il était proche que rien de tout cela ne se produise. [if] « Les deux n’étaient pas restés ensemble », a déclaré Willie à Fox News Digital.

« L’histoire de papa est difficile à raconter. Mais le fait qu’il ait survécu à cela, que leur mariage ait survécu à cela, nous avons pensé que c’était une belle histoire. Je pense que pour les gens qui souffrent et ceux qui perdent espoir, c’est l’histoire que vous pouvez dites : « Hé, mec, on ne sait pas ce que Dieu peut faire de ta vie si tu lui cèdes. »

Korie a ajouté : « Si Dieu n’était pas entré dans la vie de cette famille, nous ne serions pas assis ici aujourd’hui. Et maintenant, nous allons raconter toute l’histoire de cela, de la façon dont nous en sommes arrivés à ce moment. »

Produit par la société de production de Willie et Korie, « The Blind » se déroule dans la Louisiane des années 1960 et suit les débuts de Phil et Miss Kay en tant qu’amoureux du lycée qui se marient et ont plusieurs jeunes enfants ensemble. Cependant, les combats de Phil contre l’alcoolisme menacent sa famille et sa vie, et leur relation atteint un point de rupture. Cependant, avec l’aide de la foi et de l’amour, il est capable de changer de vie et de trouver le but de sa vie en tant que père, homme d’affaires et croyant.

Le film ne craint pas les parties les plus sombres des expériences de Phil et présente honnêtement ses points les plus bas avant qu’il ne se rétablisse.

Willie et Korie ont décrit une scène où les frères aînés de Willie, Jase et Al, et leur oncle, Si, rendent visite à Phil dans les bois où il vivait à un moment donné, et constatent qu’il est presque « animal » et méconnaissable.

« C’était un moment vraiment fort dans le film parce que vous pouvez voir ces petits garçons vouloir voir leur père, mais il était dans un endroit si sombre qu’il ne pouvait même pas vraiment les recevoir à ce moment-là », a déclaré Korie.

La vie de Phil a changé lorsqu’un pasteur, à la demande de sa sœur, l’a contacté et l’a aidé à accepter la foi dans sa vie.

« Il a complètement changé une fois qu’il s’est soumis à l’Évangile », a déclaré Willie.

Korie a également noté que Miss Kay, l’épouse de Phil depuis maintenant près de 60 ans, a joué un rôle déterminant dans son soutien, même au plus bas.

« Je pense que lorsque vous voyez le film, vous réalisez à quel point Kay est un héros dans l’histoire », a déclaré Korie. « Je veux dire, elle a vraiment tenu la famille de cet homme unie. Elle était mère célibataire de trois garçons pendant un petit moment lorsque Phil l’a chassée de la maison. Et quand le moment est venu où Phil a changé sa vie, elle lui a vraiment pardonné. Et donc le simple fait de comprendre la grâce et le pardon qu’elle a offerts, qui ont permis à leur famille de rester unie et qui ont rendu tout possible aujourd’hui, ont eu un impact sur notre famille. »

À cette époque de la vie de sa famille, Willie avait environ 2 ans et a déclaré qu’il ne se souvenait pas beaucoup des moments difficiles, mais plutôt des meilleurs moments à venir.

« Je me souviens juste que nous étions si heureux. Nous avions l’impression d’avoir tout ce dont nous avions besoin dans la vie et, avec le recul, nous étions si pauvres », a déclaré Willie. « Nous n’avions vraiment rien, mais nous nous connaissions. »

Il a poursuivi : « C’était dominé par la foi et les Écritures et tout ça. Mais pas d’une manière étrange ou étrange. C’était toujours pour aider les autres. Mon père voulait constamment le dire aux autres et essayait de les sortir de là. tout ce qu’ils avaient créé pour eux-mêmes comme il l’avait fait.

« The Blind » a donné à la famille l’occasion de véritablement examiner leur vie et leur passé, et a même révélé une histoire jamais connue auparavant, en particulier pour Willie qui avait été si jeune au cours de leurs premières années tumultueuses.

Korie a partagé que sa mère, Miss Kay, lui avait dit que Willie était le comédien de la famille, ce qui l’a surpris.

« C’était lui qui essayait toujours de la faire rire, comme lorsqu’elle traversait une période difficile », a déclaré Korie. « Ils n’ont pas d’argent pour payer les factures. Et Willie, vous savez, est juste un petit clown, essayant de la faire rire. Et elle a dit qu’il l’avait toujours aidée à traverser les moments difficiles simplement en la faisant rire.

« C’est la première fois que j’entends ça », a déclaré Willie.

Korie était présente la plupart du temps sur le plateau en tant que productrice, et tandis que la plupart des membres de la famille restaient dans les coulisses du film, un membre du clan Roberston a joué un rôle clé.

« Pendant le casting, nous nous sommes dit : « Nous avons besoin d’un enfant de 2 ans pour jouer Willie ». Je me suis dit : « Eh bien, nous avions en fait un petit-fils de 2 ans », alors il a pu jouer ce rôle, qui est tellement amusant », a déclaré Korie.

Les Robertson sont aux yeux du public depuis 2012, lorsque leur série de téléréalité « Duck Dynasty » a fait ses débuts sur A&E.

Cependant, Willie attribue à Korie l’idée de la série, remontant à l’époque où ils sortaient ensemble pour la première fois.

« Elle a dit que votre famille devrait faire une émission de télé-réalité. Et je lui ai dit : ‘Nous sommes juste des gens normaux’, elle a dit : ‘Tu n’es pas normal' », a déclaré Willie en riant. « Elle a dit : ‘Il n’y a rien de normal chez vous, les gars. Donc je pense que c’était sa façon de voir ça de l’extérieur et de réaliser, oh, peut-être qu’il y a quelque chose ici. »

Korie a eu plus que raison, car les Robertson ont été approchés pour faire d’abord une série télévisée sur The Outdoor Channel. Ensuite, un producteur de Los Angeles a repéré la série et a envoyé un e-mail, qui a finalement conduit à la série A&E, où la série est devenue un succès surprise.

« A&E ne savait pas que ça allait être drôle. Personne ne l’a vu comme drôle. Je pense que si vous voyiez nos photos, c’était comme, oh, ce sont comme, vous savez, une sorte de gars de la montagne », a déclaré Willie.

Il a poursuivi : « Et ils ont appelé et ont dit : ce n’est pas le spectacle que nous avions. Et puis [the producer] a déclaré: « C’est en fait bien meilleur que le spectacle que nous pensions avoir. » Ils disaient : ‘Je pense que c’est une émission familiale.' »

Désormais, le public aura la chance de voir le côté sérieux de leur voyage à travers la foi et l’amour sur grand écran.

« C’est très intimidant de raconter l’histoire de sa famille », a déclaré Korie. Mais… au tout début du film, dès le début, il est dit « C’est une histoire vraie » et c’est vraiment ce que c’est. Ce n’est pas simplement basé sur une histoire vraie. C’est en fait l’histoire vraie de la famille Robertson. Il fallait donc bien faire les choses. Et, vous savez, toute la famille a été vraiment impliquée dans le récit de l’histoire et a veillé à ce que l’histoire soit racontée de manière à honorer l’histoire et à honorer la famille. »

« The Blind » sort en salles le 28 septembre.