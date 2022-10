Le nouveau film de The Rock est fade et prévisible

“Dans leur empressement à” rencontrer l’équipe “, les scénaristes proposent une exposition plus hâtive qui est difficile à saisir au milieu de tant d’introductions et de camées originaux (ce qui, je l’admets, est un frisson)”, a-t-elle déclaré.

“Regarder un film d’action ne devrait pas être une corvée, mais ‘Black Adam’ l’est”, a écrit Kristy Puchko dans sa critique du film pour Mashable. “Au milieu d’une multitude de décisions maudites publiquement, Warner Bros. a sorti un film DC Extended Universe qui est plus épuisant qu’excitant, déroulant une exposition fastidieuse aux côtés d’une action laide pour un gâchis confus d’un film qui gaspille son gros budget et la puissance star prometteuse de Dwayne Johnson, Aldis Hodge et Noah Centineo.”

Kennedy a noté que Johnson est un choix naturel pour jouer Black Adam, capable de mélanger “la puissance avec l’humour”, mais finalement sa performance et l’ensemble du film ont été “déçus par un scénario dérivé et ample”.

Comme de nombreux autres critiques, Duralde a noté que le film essaie et échoue à établir une corrélation entre l’apparition soudaine de la Justice Society à Kahndaq, un pays fictif du Moyen-Orient, et l’impérialisme américain passé. Cependant, il s’arrête avant de faire une déclaration significative.

“L’ensemble fait ce qu’il peut avec le matériel, mais personne n’inclura cela dans ses éventuels films de réalisation”, a-t-il déclaré. “Il y a un sentiment discordant de casting à quatre quadrants à l’œuvre ici – [Pierce] Brosnan pour les parents ! Centineo pour les ados ! Skateboard kid pour les préadolescents ! – cela se lit trop évidemment comme une stratégie marketing et non comme un casting de personnages qui interagiraient réellement dans ces circonstances.”

Pour Alonso Duralde de The Wrap, “Black Adam” ressemblait à “à la fois trop et pas assez”, un film où les “gambits narratifs sont aidés par un style visuel boueux qui est soit artificiellement distrayant, soit terriblement sombre, sauf quand il parvient à être tous les deux.”

Les critiques se sont également concentrés sur les choix narratifs de “Black Adam”. Le film de super-héros tente de marquer son personnage principal comme un anti-héros vengeur et sombre, mais ne fait rien sur le plan de l’histoire pour élever ou redéfinir le genre.

“‘Black Adam’ veut désespérément être une version plus sombre et plus sinistre du même hamburger que le public a été servi encore et encore au cours des 15 dernières années, mais Johnson – qui est également producteur du film et à temps partiel architecte de cet univers cinématographique en plus du nôtre – ne supporte pas l’idée de faire quelque chose qui pourrait laisser ne serait-ce qu’un membre du public derrière », a déclaré David Ehrlich dans sa critique du film.

Il a qualifié “Black Adam” d'”épuisement dérivé”, notant que le film avait l’impression d’avoir été “testé par le public à un pouce de sa vie”.

Même le principal antagoniste du film n’a pas pu inspirer les critiques.

“Ils font équipe pour combattre ce qui pourrait être le méchant le plus oubliable de l’histoire du film de bande dessinée, ce qui est une chose folle à dire à propos d’un démon géant de l’enfer avec une cicatrice pentagramme sur toute sa poitrine”, a écrit Ehrlich.

