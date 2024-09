Le nouveau film de science-fiction dystopique de Netflix vient de sortir – et « Uglies » est à la hauteur de son nom

Netflix a été très occupé à sortir une série de nouveaux films cette année, notamment le récent succès « Rebel Ridge », un thriller d’action incroyablement efficace. L’un des derniers films à arriver sur le service de streaming est « Uglies », un film de science-fiction dystopique basé sur un roman populaire pour jeunes adultes. Avec son concept de base et son cadre familier dans le genre YA, il a généré un certain buzz avant sa sortie.

Joey King occupe le devant de la scène dans ce film dystopique futuriste, où les normes de beauté imposées façonnent la société. J’ai regardé « Uglies » maintenant qu’il est disponible sur Netflix, et bien que le film comporte des éléments intrigants, il n’a pas vraiment réussi à se démarquer du lot des autres adaptations pour jeunes adultes. Cela ne veut pas dire que c’est affreux.

Alors, est-ce que ça vaut encore la peine de le regarder ? Voici tout ce qu’il faut savoir sur « Uglies » et ce que les critiques en disent actuellement.

De quoi parle « Uglies » ?

Le film « Uglies » sur Netflix est basé sur le livre pour jeunes adultes de Scott Westerfeld. Il se déroule dans un futur dystopique où la société oblige tout le monde à subir une chirurgie esthétique extrême à 16 ans pour devenir « jolie ». Cette procédure est censée effacer les imperfections physiques et garantir que tout le monde corresponde à une définition étroite de la beauté, mais elle comporte également des conséquences cachées, comme le contrôle des pensées et du comportement des individus.

La protagoniste, Tally Youngblood (Joey King), est sur le point de se transformer mais commence à remettre en question le système lorsque son amie Shay (Brianne Tju) décide de fuir pour éviter de devenir une « Pretty ». Tally est prise entre la loyauté envers son amie et la pression des autorités, qui la menacent d’exil si elle n’aide pas à retrouver Shay.

Je ne pouvais tout simplement pas prendre « Uglies » au sérieux – et les critiques semblent être d’accord

« Uglies » propose un monde dystopique futuriste sur Netflix, mais malgré son cadre prometteur, le film peine à se faire une place et laisse une grande partie de son potentiel inexploité. Le film se concentre sur les normes de beauté imposées et la conformité sociétale, mais son traitement de ces thèmes apparaît souvent trop léger par rapport à la gravité qu’ils méritent.

La plupart du manque de sérieux vient du jeu d’acteur. Bien que sérieux, il ne parvient pas vraiment à apporter de la profondeur aux personnages. King a ses moments de gloire dans le rôle de Tally, en particulier lorsqu’elle est en conflit entre devenir » jolie » ou accepter que ces normes soient toxiques. Cependant, la plupart du temps, je ne pouvais imaginer que son personnage Elle de » The Kissing Booth » (ce qui n’est pas génial compte tenu de cela) n’est pas une comédie romantique). Donc, en toute honnêteté, je ne me suis intéressé à aucun personnage en particulier, ce qui rend difficile de prendre ce film au sérieux.

Cela étant dit, je ne l’aime ni ne le déteste. « Uglies » offre toujours un niveau de divertissement décent et reste relativement regardable. Il intéresse particulièrement les jeunes fans de YA avec son message important sur la beauté et l’estime de soi. Cependant, si vous recherchez une expérience plus immersive et impactante, je vous recommande vivement de vous plonger dans le livre à la place.

(Crédit image : Netflix)

« Uglies » n’a pas de Tomates pourries Je n’ai pas encore de score, mais les critiques en ligne semblent déjà être d’accord avec mon point de vue. William Bibbiani de L’Enveloppe a déclaré : « Quelque chose pour remplir un quota, pas pour y penser ou pour en profiter, pour que Netflix puisse dire à ses abonnés qu’ils ont techniquement un nouveau film exclusif cette semaine, peu importe la qualité. Et dans ce cas, la qualité était effectivement maudite. »

Entre-temps, Le Daily Beast Nick Schager a convenu que cela ressemble à toutes les autres adaptations pour jeunes adultes : « Dire que c’est une copie de quatrième génération d’une myriade de sagas pour jeunes adultes similaires qui l’ont précédée serait un euphémisme. »

Encore une fois, je n’aime pas ou je déteste ça, donc il y a des points positifs que je peux accepter. Brian Orndorf de Blu-ray il a plutôt commenté l’action : « Ce n’est pas un tournage difficile, le réalisateur McG gardant l’action à venir et l’exposition acceptable alors qu’il vise à démarrer quelque chose de grand avec le matériel source. » C’est une opinion que je partage également puisque le film a suffisamment de tension et d’enjeux pour le rendre divertissant.

Faut-il regarder « Uglies » sur Netflix ?

(Crédit image : Netflix)

« Uglies » n’est peut-être pas le roman le plus révolutionnaire du genre dystopique pour jeunes adultes, et il ne se distingue pas vraiment de films similaires comme « Le Labyrinthe » ou « Divergente ». Son traitement de thèmes sérieux semble quelque peu dilué, et l’effet global n’est pas aussi fort que je l’espérais.

Cependant, il offre toujours une certaine dose de divertissement, en particulier pour les jeunes fans de YA ou ceux qui recherchent une approche plus légère de thèmes familiers. Si vous avez envie d’un film qui combine les tropes dystopiques courants de ces franchises populaires dans un format plus accessible, « Uglies » pourrait valoir le coup d’être regardé.

