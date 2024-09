Le nouveau film de science-fiction dystopique de Netflix est un autre échec critique

Netflix a une longue histoire de transformation de séries de livres de fantasy et de science-fiction populaires pour jeunes adultes en séries télévisées et en films, mais le taux de succès du streamer n’est pas très élevé. Bien qu’il y ait eu de nombreux exemples de réussite, l’adaptation par Netflix du roman de science-fiction dystopique de Scott Westerfeld Moches n’en fait pas partie, car le film a un pourcentage putride de 19% sur Tomates pourries et 4,9/10 sur IMDb.

« Dans un monde futuriste qui impose une opération de chirurgie esthétique à 16 ans, Tally a hâte de rejoindre le reste de la société », peut-on lire dans le synopsis du film sur Netflix. « Mais lorsqu’une amie s’enfuit, Tally se lance dans un voyage pour la sauver qui bouleverse tout ce qu’elle pensait vouloir. »

Le Gardien appelé Moches « un autre produit jetable », IndieWire a noté que « le message de non-conformité semble obsolète » et Variété a déclaré que « le film de lancement de la franchise du réalisateur McG, peu passionnant, ne dit rien de très significatif sur la beauté intérieure et les normes de beauté déformées ».

Néanmoins, Moches a grimpé au sommet du classement des 10 meilleurs films de Netflix après sa première diffusion le 13 septembre. Reste à savoir s’il a des chances de réussir ou non, mais il n’est pas surprenant qu’une propriété intellectuelle aussi populaire ait attiré un large public lors de son lancement.

Il y a eu huit livres dans la série jusqu’à présent, mais il n’est pas certain que nous verrons d’autres films après la réaction généralement négative à MochesLes mauvaises critiques ne se limitent pas aux critiques, car les fans sur les réseaux sociaux ont également critiqué l’adaptation :

L’adaptation de Uglies sur Netflix était tout simplement horrible 😭 ils ont compressé le livre entier en 100 minutes et cela n’a laissé AUCUN temps pour comprendre/s’intéresser aux personnages. Je ne pensais pas que l’un de mes livres préférés de tous les temps pouvait être aussi maladroit — Shanny (@shannanagramss) 14 septembre 2024

Ce film moche sur Netflix doit être l’une des intrigues les plus stupides de tous les temps — Andrew S. (@andrewzspencer) 13 septembre 2024

J’ai besoin que les gens regardent les films les plus moches, alors Netflix fait la suite. Le film n’est pas génial, mais je veux voir le reste de l’histoire. — 🪩✨ (@hello_edli) 14 septembre 2024

Même si certaines réactions ont été positives, la plupart des fans semblent simplement vouloir que l’histoire continue afin de pouvoir voir l’histoire qu’ils aiment prendre vie dans son intégralité. À moins d’une augmentation soutenue de l’audience, cela va être difficile pour une bombe critique de ce type.