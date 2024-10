Un nouveau Salon de la vanité article détaillant les spécificités du film d’action post-apocalyptique de Joe et Anthony Russo L’État électrique révèle notre premier aperçu de son antagoniste central déroutant : un avatar animatronique de la mascotte des Planters, M. Peanut, exprimé par Woody Harrelson se faisant passer pour l’ancien président Jimmy Carter.

Apparemment basé sur le livre d’images du même titre de Simon Stålenhag de 2018, les Russo ont ajouté un certain nombre de leurs propres fioritures pour étendre leur lieu intrigant au statut de vedette. Alors que l’histoire originale voit une jeune femme chercher son petit frère perdu parmi les ruines de la société (avec l’aide d’un joli robot), l’histoire des Russo État électrique se déroule en 1994, après que les robots animatroniques de Disney World ont mené une guerre contre la société.

Dans le film, notre héros (joué par Millie Bobby Brown dans le rôle d’un riot grrrl alt-grunge) part effectivement à la recherche de son frère perdu (Woody Norman) avec l’aide d’un robot mignon (exprimé par Alan Tudyk), bien que elle fait finalement équipe avec un camionneur long-courrier (Chris Pratt portant un t-shirt Dead Milkmen) et son ennemi robot, Herman (exprimé par Anthony Mackie), qui sont capables de les transporter tous les deux à travers le « territoire hostile » habité par la liberté animatronique. combattants.

Parmi les meilleurs de ces robots insurgés se trouvent Penny Pal, « un joyeux robot de messagerie » exprimé par Jenny Slate, et Popfly, « une machine de lancement de baseball défectueuse qui a peut-être amené un trop grand nombre de lecteurs de ligne à son unité centrale de traitement » joué par Brian Cox. Cependant, leur nombre est dominé par M. Peanut de Harrelson, « un appareil sensible autrefois créé à des fins de marketing qui est devenu un homme d’État âgé et fatigué du combat ».

Le co-réalisateur Joe Russo a déclaré à Vanity Fair qu’il pensait que M. Peanut et le président Carter étaient des âmes sœurs. « [Mr. Peanut] « Il a presque une histoire commune avec Carter dans le sens où il était plus préoccupé par les idéaux que par l’aspect pratique, et les choses n’ont pas fonctionné aussi bien qu’il l’espérait », a déclaré Russo.

Cependant, pour obtenir l’autorisation d’utiliser la mascotte monocle, il a fallu convaincre les grands patrons d’Hormel Foods. Selon Anthony Russo, « Nous avons poursuivi cette démarche pendant longtemps, et les gens d’Hormel ont dû faire un processus pour y parvenir, mais ils ont finalement réussi. Il a fallu beaucoup d’intermédiaires et de conversations entre eux sur ce que nous essayions de faire, et tout a finalement fonctionné.

Joe Russo a ajouté que la représentation du personnage dans le film est largement positive : « Ils nous ont donné un règne créatif. C’était un équilibre délicat car vous ne voulez pas submerger le film de commercialisme ou d’un niveau de réalité qui vous tire hors de la fable, mais nous avons eu l’impression que M. Peanut correspondait au ton de la conception des autres robots, et nous J’ai trouvé drôle qu’il soit essentiellement leur Atticus Finch. Le robot le plus parlant et le plus réfléchi est une cacahuète avec une canne et un haut-de-forme.

Les lecteurs sont fortement encouragés à enquêter Profil complet de Vanity Fair ce film au son particulier, dont le casting comprend également Giancarlo Esposito, Ke Huy Quan, Stanley Tucci et Terry Notary (ce dernier dans le rôle de la forme physique de M. Peanut). L’État électrique est actuellement prévu pour la première sur Netflix en mars.