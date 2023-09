Le nouveau film de Ranbir Kapoor, Animal, suivra la stratégie de Shah Rukh Khan pour un succès au box-office semblable à celui de Jawan

Ranbir Kapoorse prépare pour la méga sortie de son prochain film, Animal. Le film devait initialement sortir dans toute l’Inde le 11 août, mais a été repoussé de près de 4 mois en raison d’un retard dans la post-production. Dirigé par Sandeep Reddy Vanga, les fans de Ranbir ont hâte de voir leur acteur préféré dans un avatar inédit et attendent avec impatience la sortie du film. Dans une récente interview, le producteur et grand patron de la série T Bhushan Kumar a révélé pourquoi Animal a été reporté et a ajouté que le film suivrait les traces de Shah Rukh Khan Jawan pour sa stratégie promotionnelle.

Animal suivre Jawanla stratégie promotionnelle de

Ranbir Kapoor’s Animal est réalisé comme un film pan-indien et les réalisateurs prévoient de le sortir dans plusieurs langues indiennes. Dans une interview avec L’Inde aujourd’hui, le producteur Bhushan Kumar a révélé qu’en raison du travail restant sur le film, Animal a dû être repoussé à une date ultérieure. Il a également révélé que le réalisateur, l’actrice principale et plusieurs autres acteurs du film étant des noms éminents de l’industrie cinématographique du Sud, ils prévoient également de sortir le film en langues tamoule, telugu et malayalam.

Bhushan Kumar a également cité l’exemple de Shah Rukh. Jawan et ont déclaré qu’ils prévoyaient de promouvoir Animal comme Jawan. « Si vous voyez, la réservation à l’avance pour Jawan était énorme sur les marchés de Telangana et d’Andhra Pradesh, qui est le marché du Sud. Mon réalisateur, mes acteurs et mon héroïne sont originaires du Sud. « Animal » est un film pan-indien, nous prévoyons donc de le faire en plusieurs langues, ce qui ne se limite pas au doublage dans différentes langues. Nous voulons en faire la promotion partout, comme Jawan l’a fait », a déclaré le producteur dans l’interview.

Il a en outre ajouté qu’il y avait 8 chansons dans Animal et tous doivent également être doublés dans différentes langues. « C’est pourquoi nous l’avons reporté et maintenant nous sommes très heureux de la décision. De nombreux films se portent désormais bien dans les salles. Les gens reviennent. C’est un bon signe pour le box-office », a ajouté Bhushan Kumar.

Animal date de sortie

Avec Ranbir Kapoor dans le rôle principal, Animal met également en vedette Bobby Deol, Anil Kapoor, Rashmika Mandanna et Tripti Dimri. Le film est prévu pour une sortie en salles le 1er décembre 2023 et entrera en collision au box-office avec celui de Vicky Kaushal. Sam Bahadur.