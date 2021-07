Le nouveau film de Priyadarshan avec Akshay Kumar « se passe l’année prochaine » | Nouvelles des gens

New Delhi : Quand Priyadarshan confirme un nouveau film avec Akshay Kumar, c’est vraiment une nouvelle. Le cinéaste vétéran, magicien du box-office et lauréat d’un prix national, a après tout livré des comédies qui chatouillent les côtes comme « Hera Pheri », « Bhool Bhulaiyaa », « Garam Masala » et « Bhagam Bhag » avec la superstar de Bollywood.

Confirmant sa prochaine collaboration avec Akshay, Priyadarshan a déclaré à IANS: « Oui, cela se produira l’année prochaine. Cela devait se produire cette année mais a été poussé. Nous commençons à tourner l’année prochaine. »

Interrogé pour savoir si son nouveau film est une comédie, le cinéaste a répondu : « Ce sera un film de comédie. Je ne veux plus prendre de risques. Laissez-moi divertir mon public. Jusqu’à présent, les films dans lesquels nous avons tous les deux travaillé ont été très réussi. Il s’agissait de films humoristiques à près de 70 pour cent avec une belle fin émotionnelle. «

Avant son film avec Akshay, Priyan, comme il est connu de ses amis et collègues, est occupé à préparer la sortie de son nouveau film « Hungama 2 ». La comédie met en vedette Paresh Rawal, Shilpa Shetty Kundra, Meezaan Jaffrey et Pranitha Subhash. Le cinéaste précise que le film n’est pas une extension de son hit de 2004 « Hungama ».

« Ce n’est pas une continuation de Hungama. C’est une histoire différente traitée de la même manière que Hungama. Il y a des confusions, des situations, des comédies d’erreurs et de slapstick mais l’intrigue est complètement différente. Ce sera une émeute de rire, je crois, » il a dit.

Le nom de Priyadarshan est synonyme de films comiques divertissants. Quels sont ses ingrédients secrets ?

« C’est très difficile de faire rire les gens. C’est la chose la plus difficile à créer des situations et des confusions. Parce que, dès qu’il devient bouffonnerie, le film sera de mauvais goût. Il doit avoir l’air crédible et authentique. Maintenir cet équilibre est important. , » il a répondu.

Tout comme de nombreux autres films, « Hungama 2 » sort également sur une plate-forme OTT au lieu d’une sortie en salles au milieu de la pandémie en cours. Manquerait-il l’expérience du grand écran?

« J’aimerais pouvoir le sortir dans les salles, m’asseoir avec le public et en profiter. J’appartiens à la vieille école. Je me suis corrigé en m’asseyant avec la foule et en regardant mes films, en observant ce qu’ils aiment et ce qu’ils n’aiment pas ‘ Ce processus d’apprentissage va me manquer », a déclaré le cinéaste, ajoutant: « Mais même sur OTT, tout le monde, du grand-père au petit-fils, peut s’asseoir ensemble et rire. Il n’y a pas de vulgarité ou de double sens dans ce film. Il sera absolument agréable. Les films comiques sont destinés à être visionnés en masse parce que le rire est contagieux. «

Avec la pandémie qui affecte nos vies de toutes les manières possibles, la comédie est-elle le besoin de l’heure pour notre bien-être émotionnel ? « Nous savons comment l’économie est affectée, comment les gens ont perdu leur argent, perdu leur emploi. Comment ils luttent pour ne pas sortir et rester enfermés chez eux. De quoi peut-on sourire? En ces temps, je me sens comme une comédie le film peut être un très bon médicament », a déclaré le réalisateur.

Priyadarshan, cependant, ne pense pas que les plates-formes OTT remplaceront entièrement les salles de cinéma. « Certainement, OTT est populaire, mais des films comme Titanic, Baahubali ou Avatar, qui sont destinés au grand écran, vous ne pouvez pas les regarder sur votre téléphone. Vous ne pouvez pas profiter des visuels. Une autre raison est, dans notre pays, le le divertissement le moins cher pour un homme ordinaire, en particulier la classe moyenne, est d’emmener la famille au cinéma. De plus, le plaisir d’aller au théâtre avec vos amis et votre famille, vous ne pouvez pas obtenir ce plaisir en vous asseyant à la maison et en regardant le film sur votre téléphone. Ainsi, les cinémas survivront partout dans le monde malgré le grand impact des plateformes OTT », a-t-il déclaré.

Le nouveau réalisateur de Priyadarshan, « Hungama 2 », devrait sortir sur Disney + Hotstar le 23 juillet.