Le nouveau film de Netflix, Lonely Planet, vaut-il la peine d’être regardé ?

Planète solitaire Netflix

Netflix est souvent le roi des films aléatoires remplis d’acteurs bien connus sans grande fanfare, et c’est exactement ce qui s’est passé avec Planète solitaireun nouveau film mettant en vedette le futur sorcier Liam Hemsworth et Laura Dern.

Alors, vous vous demandez peut-être si cela vaut vraiment la peine d’être regardé, mais il semble que la réponse soit probablement non. Non, ce n’est probablement pas le cas, du moins selon les critiques, et Dieu sait que Netflix ne vous donnera aucune indication à ce sujet, en dehors de son système de « % de recommandation » qui ne veut rien dire.

Lonely Planet est actuellement à 36 % sur Rotten Tomatoes avec quelques dizaines de critiques. C’est certainement le score le plus bas pour un film original de Netflix depuis les 15 % Uglies d’il y a quelques semaines. Il n’y a pas encore de score d’audience pour le film, mais on peut se rendre sur IMDB où Lonely Planet a actuellement un pas très bon 6/10. Ce film est écrit et réalisé par Susannah Grant, qui a écrit Erin Brockovich en 2000, et plusieurs autres films depuis. J’ai vraiment beaucoup apprécié son projet Unbelievable de 2019, qu’elle a co-écrit avec Michael Chabon et Ayelet Waldman. Voici le synopsis de Lonely Planet :

« Une romancière recluse arrive dans une retraite d’écrivain prestigieuse au Maroc, dans l’espoir que l’éloignement lui permettra de débloquer son blocage d’écrivain. Là-bas, elle rencontre un jeune homme – ce qui commence comme une connaissance se transforme en une histoire d’amour enivrante qui change sa vie.

Donc, l’idée ici est qu’un jeune homme tombe amoureux d’une femme plus âgée, et dans ce cas, Hemsworth a 34 ans et Laura Dern 57 ans. Un écart mais pas vraiment quelque chose de scandaleux, bien sûr. Mais les critiques ne sont pas intéressées. Voici un échantillon :

Le journaliste hollywoodien: « Ni assez ennuyeux pour être douloureux, ni assez amusant pour être engageant, c’est tout simplement trop fade pour faire grande impression. »

Le New York Times: « L’histoire n’est pas si chaude. Au moins les pistes le sont. Cela ne suffit pas pour faire de Lonely Planet un bon film, mais cela pourrait suffire pour parcourir les 94 minutes sans cliquer sur autre chose. Peut être. »

Et comme un avis sur trois est positif, en voici un :

Tuteur: « C’est mieux, plus ancré et plus conscient de soi que prévu, de quoi dépasser les clichés et les dialogues parfois maladroits. C’est un ajout plutôt agréable au sous-genre bienvenu des 40 ans et plus, désirant les femmes comme sujets considérés et désirables.

Il est certainement possible que vous l’appréciiez, mais dans l’ensemble, le consensus est que Lonely Planet n’est pas génial et est loin des autres films originaux Netflix les mieux notés arrivés récemment, notamment Rebel Ridge. Différents genres bien sûr. Alors, faites-vous votre propre idée.

