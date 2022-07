Le nouveau film de Jordan Peele “Nope” explore “Le cheval en mouvement”

Cette dernière partie est un peu une invention du scénariste-réalisateur, Jordan Peele. Son argument est que l’identité du cavalier au cheval noir est probablement inconnue et que depuis le début des films, la caméra – avec son pouvoir de voir – a également laissé certaines personnes et certaines histoires invisibles.

Muybridge est l’esprit directeur de “Non”, dans lequel les frères et sœurs, ainsi qu’un employé d’un magasin d’électronique (Brandon Perea) et un directeur de la photographie (Michael Wincott), tentent de prendre une photo d’une présence extraterrestre insaisissable. Ils tentent de capturer un plan impossible, avec un sujet qui, comme les chevaux de Muybridge, est trop rapide à cerner. Et puisque l’OVNI brouille toute l’électricité sur son passage, ils doivent innover avec la technologie analogique, comme l’a fait Muybridge. (Muybridge était aussi un chroniqueur de l’Ouest américain.)

Mais le développement réel des expériences de Muybridge – et la question de savoir si l’identité du cavalier est vraiment inconnue – est compliqué.

Dans une préface à son livre “Animals in Motion”, Muybridge a rappelé que ses expériences de photographie de mouvement ont commencé en 1872, lorsqu’il a cherché à répondre à la question de savoir si, à un moment quelconque de la foulée d’un cheval, les quatre pieds quittaient simultanément le sol. De son propre chef, il a pu capturer des silhouettes de quatre pieds dans les airs avec un équipement photographique plus ou moins ordinaire sur un hippodrome de Sacramento. Mais l’effort a enflammé son désir de faire quelque chose de plus cinématographique, comme on le penserait maintenant : des images photographiées en succession rapide à des intervalles de temps définis, pour mieux comprendre le mouvement animal en général.

À la fin des années 1870, à Palo Alto, en Californie, sur la ferme de l’ancien gouverneur de l’État (et futur sénateur et fondateur de l’université) Leland Stanford, Muybridge a mené d’autres expériences, développant un système dans lequel des caméras soigneusement disposées étaient connectées à des fils qu’un les voyages du cheval le long d’une piste pourraient trébucher. (Au cours des années qui ont suivi, Muybridge serait jugé pour le meurtre de l’amant de sa femme et serait acquitté au motif qu’il s’agissait d’un homicide justifiable – mais laissons cela pour un futur film de Peele.)