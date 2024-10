Le nouveau film de Bridget Jones est très triste, dit Hugh Grant

Images universelles Renée Zellweger et Hugh Grant sont de retour pour un autre film de Bridget Jones

Les fans de Bridget Jones adorent depuis longtemps les films pour leurs scènes grinçantes, hilarantes et réconfortantes. Mais Hugh Grant a prévenu que le quatrième opus de la franchise – prévu pour la Saint-Valentin l’année prochaine – aura un ton très différent. Attention : si vous ne voulez pas connaître l’intrigue de Bridget Jones 4, détournez le regard maintenant… « En plus d’être extrêmement drôle, c’est très, très triste », a déclaré l’acteur, qui reprendra son rôle du fringant antagoniste Daniel Cleaver. Il a également révélé qu’il n’y avait « aucun rôle évident » pour lui dans le film, mais « ils voulaient m’y fourrer ».

Renée Zellweger, lauréate d’un Oscar, est également de retour en tant que personnage principal de Bridget Jones : Mad About The Boy. Le film tire son titre du dernier roman de Bridget Jones, publié en 2013.

Titre de travail Les films racontent la vie de Bridget Jones, une travailleuse vivant à Londres.

Dans le livre, les lecteurs rejoignent Bridget dans la cinquantaine, mère de deux enfants et veuve après le décès de son mari Mark Darcy. Darcy a été joué par Colin Firth dans les premiers films de Bridget Jones. Le studio de production n’a pas fait de commentaire sur la mesure dans laquelle le nouveau film suivra le scénario de son homonyme de poche, mais il a été révélé que l’auteur Helen Fielding avait écrit le scénario. S’exprimant dans l’émission Graham NortonGrant a indiqué que Fielding avait utilisé une tragédie réelle pour proposer l’intrigue. « Elle a eu une triste histoire », a-t-il déclaré. « Elle s’est mariée avec un scénariste américain, elle a eu des enfants et puis il est mort. » Grant a déclaré que Fielding avait alors commencé à écrire un roman sur une femme élevant seule des enfants, puis avait réalisé que le personnage principal était « un peu comme Bridget ». « Alors elle en a fait un livre de Bridget Jones », a-t-il déclaré. « Et en plus d’être extrêmement drôle, c’est très, très triste. »

Grant, qui est surtout connu pour avoir joué dans des comédies romantiques comme Notting Hill et Four Weddings and a Funeral, n’est pas apparu dans le troisième film. Il a déclaré qu’au départ, il pensait qu’il n’y avait « absolument aucun rôle » pour son personnage, Daniel, dans la quatrième version non plus. « Mais ils voulaient m’entasser », a-t-il déclaré. Il a donc déclaré qu’il s’était entretenu avec les producteurs pour les aider à façonner le personnage, connu dans les films précédents pour être un coureur de jupons en série. « Je pensais que ce qu’ils proposaient était bien, mais pas génial. « Et j’ai senti qu’il avait besoin d’une troisième dimension, il a la soixantaine maintenant, on ne peut pas le laisser se frayer un chemin sur King’s Road en lorgnant les jeunes filles. « Il a dû lui arriver quelque chose entre-temps. « Nous avons donc inventé une plutôt bonne – j’ai inventé une plutôt bonne – histoire intermédiaire. » La version finale a obtenu son approbation, a-t-il déclaré. « C’est en fait un très bon scénario et émouvant. Et je dis cela en tant que personne qui n’aime pas les scénarios. C’était génial. »

Getty Images Hugh Grant, Renee Zellweger et Colin Firth ont joué dans Bridget Jones : The Edge of Reason