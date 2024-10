Le nouveau film Alien vs Predator «probablement» à venir, ne sera pas ce que pensent les fans

Les franchises Alien et Predator ont vu de nouvelles entrées ces dernières années et, selon le président de 20th Century Studios, Steve Asbell, un nouveau film Alien contre Predator est susceptible de se produire dans le futur.

S’adressant au Hollywood Reporter, Asbell a été interrogé sur le potentiel d’un nouveau film AVP et a déclaré que nous en verrions « probablement » un jour. Il a poursuivi en disant que ce ne serait pas la façon dont les fans pensent, cependant, et qu’ils ne seraient pas simplement obligés de « se déchaîner ».

Que savons-nous d’un nouveau film Alien vs Predator ?

« Ce ne serait pas comme vous le pensez. C’est ça le problème. Pas dans le sens où il s’appellera simplement Alien vs. Predator ou quelque chose comme les films originaux », a déclaré Asbell. « Si nous faisons cela, ils seront créés de manière organique à partir de ces deux franchises que nous avons continué avec des personnages dont nous tombons amoureux et ces personnages se combineront… peut-être. Mais nous n’en sommes pas arrivés là. Et nous n’allons pas simplement nous en sortir.

Parallèlement à l’annonce d’un nouveau film Alien vs. Predator, Asbell a également révélé des nouvelles surprenantes, notamment le fait que deux films Predator sont en préparation. Il a également informé les fans du statut d’une suite d’Alien : Romulus, qui est également en développement.

Initialement sorti en 2004, Alien vs. Predator a été réalisé par Paul WS Anderson et mettait en vedette Sanaa Lathan, Raoul Bova, Lance Henriksen, Ewen Bremner, Colin Salmon et Tommy Flanagan. Comme le titre du film l’indique, le film se concentre en grande partie sur une bataille entre extraterrestres et prédateurs. Le film a reçu des critiques généralement négatives, mais a rapporté 177,4 millions de dollars au box-office mondial.

Le concept « Alien vs. Predator » a également été exploré sur d’autres supports et a été présenté à l’origine dans une bande dessinée de 1989 écrite par Randy Stradley et Chris Warner. Il y a aussi le hit Capcom Beat The Em Up de 1994, ainsi qu’une série de jeux de tir à la première personne de Rebellion.

(Source: Le journaliste hollywoodien)