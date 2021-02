Le nouveau favori des soins capillaires dans le monde

L’huile de noix de coco a peut-être été la base des soins capillaires pour nous, mais c’est maintenant la superpuissance des cheveux dans l’Ouest aussi. Nous le savons depuis toujours, mais il est maintenant également approuvé par de grandes célébrités à Hollywood.

L’huile de coco est le champion ultime de la restauration de la santé des cheveux. Les propriétés nourrissantes et hydratantes des cheveux ont permis à cette huile de se répandre dans le monde entier. Une étude sur les bienfaits médicinaux de l’huile de noix de coco montre la riche teneur en vitamines C et E et les propriétés antifongiques et antibactériennes de l’huile de noix de coco en font le jeu de qualité pour rajeunir la santé des cheveux et du cuir chevelu.

Auriez-vous imaginé un jour où des célébrités hollywoodiennes se livreraient au bon vieux «Champi» que nous avons reçu en tant qu’enfants. Eh bien, ce jour est là. Les avantages de cette huile ont fait des massages de la tête à l’huile de noix de coco une rage à travers l’Ouest. De nombreuses célébrités du monde occidental l’appellent même le «liquide miracle» pour les cheveux. C’est parce que c’est la seule huile qui s’infiltre 10 couches profondément dans les follicules pileux pour offrir un maximum d’avantages.

La façon la plus populaire d’appliquer l’huile de noix de coco pour de meilleurs résultats est de prendre quelques gouttes et de l’appliquer sur toute la longueur de vos cheveux et les restes sur votre cuir chevelu. Laisser agir 30 minutes ou même toute la nuit et shampouiner vos cheveux comme d’habitude après.

Il est révolu le temps où les gens ont succombé à l’utilisation de produits avec une liste effrayante de produits chimiques comme ingrédients. Dans un monde qui penche vers tout ce qui est naturel, l’huile de noix de coco est devenue un gagnant sûr dans le mantra des soins capillaires.

Avec une liste riche d’antioxydants, il n’y a pas d’autre moyen sûr de s’assurer que vos cheveux reçoivent l’amour tendre et les soins qu’ils méritent vraiment. Il n’est donc pas étonnant que des célébrités du monde entier semblent en profiter. De Miranda Kerr à Mindy Kaling, Mary-Kate, Ashley Olsen, Kelly Osbourne, Kourtney Kardashian, Lucy Hale, Priyanka Chopra Jonas et bien d’autres dépendent de la capacité naturelle et puissante de l’huile de coco pour nourrir les cheveux.

Priyanka Chopra Jonas réchauffe l’huile de coco et masse son cuir chevelu puis enveloppe ses cheveux dans une serviette chaude. Ensuite, elle shampooings et conditions comme d’habitude. Elle proclame: « Je suppose que grâce à ça, j’ai des cheveux extrêmement pulpeux qui peuvent résister à la brutalité de ma profession! »