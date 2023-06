Le nouveau favori de DeAndre Hopkins émerge

Quelques jours après la libération du receveur large DeAndre Hopkins par les Cardinals de l’Arizona, il semble y avoir un nouveau favori pour le signer.

Les Cardinals de l’Arizona avaient écouté les offres pour le receveur large DeAndre Hopkins lors des négociations commerciales, mais rien n’a jamais transpiré. Le 26 mai, les cardinaux ont décidé de le libérer purement et simplement de son contrat avec une désignation antérieure au 1er juin. Avec cela, Hopkins a la possibilité de signer avec l’équipe de son choix.

Il semble qu’il y ait un nouveau favori.

Selon Aaron Wilson de KPRC 2il y a «un fort intérêt mutuel» entre Hopkins, les Browns de Cleveland et le quart-arrière de l’équipe Deshaun Watson.

« Fort intérêt mutuel » entre DeAndre Hopkins et les Browns

Lorsque Hopkins est devenu un agent libre, il y avait un lien évident avec Cleveland étant donné que son ancien appelant, Watson, faisait partie de l’équipe. Les deux se connaissaient depuis que Watson est sorti du lycée, où il s’est engagé à Clemson, le même collège pour lequel Hopkins a joué. Hopkins est entré dans la ligue en 2013 avec les Texans de Houston, et Watson a été repêché quatre ans plus tard en 2017. Ils ont été coéquipiers pendant trois saisons jusqu’à ce que Hopkins soit distribué aux Cardinals.

Bien qu’il puisse y avoir de l’intérêt, il semble que les équipes intéressées devront payer. Selon Tim Graham de The Athletic (abonnement requis), Hopkins serait à la recherche d’un accord similaire à celui qu’Odell Beckham Jr. a reçu des Ravens de Baltimore. Beckham a obtenu un contrat d’un an d’une valeur de 15 millions de dollars garantis, avec 3 millions de dollars supplémentaires en incitations en jeu.

Hopkins sort d’une campagne de 2022 au cours de laquelle il n’a disputé que neuf matchs, en partie à cause d’une suspension de six matchs qui lui a été infligée pour une violation de la politique antidrogue améliorant les performances et une blessure au genou en fin de saison. Au cours de cette période, Hopkins a capté 64 passes sur 96 pour 717 verges et trois touchés.

Les Browns cherchent à concourir dans ce qui est une division AFC Nord difficile. Ajouter Hopkins aux côtés de Watson une fois de plus les aiderait certainement, car ils cherchent à participer aux séries éliminatoires pour la première fois depuis 2020.