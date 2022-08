Le nouveau Edge de Motorola a un prix moins cher, une concurrence accrue

Motorola a un nouveau Edge qui est moins cher que le modèle de l’année dernière, bien qu’il puisse avoir du pain sur la planche pour se démarquer sur le marché américain.

Annoncé jeudi, le nouveau Edge commence à environ 500 $ et comporte quelques ajustements notables par rapport au Modèle 2021, qui a commencé à 700 $. Pour commencer, l’écran a légèrement rétréci, passant d’un panneau OLED de 6,8 pouces à un écran de 6,6 pouces, bien qu’il conserve le taux de rafraîchissement de 144 Hz de l’année dernière et dispose d’un capteur d’empreintes digitales en dessous. La caméra arrière principale a également chuté en nombre de mégapixels, passant de 108 mégapixels sur le Edge 2021 à un capteur de 50 mégapixels sur la version de cette année.

Motorola affirme que le système de caméra de cette année devrait avoir une mise au point automatique améliorée et bénéficier d’une stabilisation optique de l’image et d’une mise au point automatique à détection de phase « omnidirectionnelle ». La société a fait passer l’objectif ultra-large, qui se double d’un appareil photo macro, de 8 à 13 mégapixels. Comme l’année dernière, les deux modèles disposent d’une caméra de profondeur de 2 mégapixels et d’une caméra frontale de 32 mégapixels.

Peut-être que le plus grand changement pourrait être le passage de Motorola des processeurs Qualcomm Snapdragon à ceux fabriqués par le fabricant de puces basé à Taiwan MediaTek. La plupart des téléphones Android américains sont équipés de chipsets Snapdragon, de sorte que Edge représente une avancée pour MediaTek alors qu’il cherche à accroître sa présence dans le pays. The Edge n’utilise pas le processeur le plus puissant de MediaTek (connu sous le nom de Dimension 9000) et intègre à la place le Dimensity 1050 de la société.

Cependant, ses performances restent à voir à court et à long terme. Cependant, ceux qui regardent vers l’avenir apprécieront qu’au moins en ce qui concerne les logiciels, Motorola renforce son engagement envers la prise en charge à long terme du système d’exploitation. The Edge sera livré avec Android 12, mais Motorola dit qu’il offrira trois ans de mises à jour majeures du système d’exploitation et quatre ans de mises à jour de sécurité, ces dernières étant déployées “bimensuellement”.



Motorola revendique toujours deux jours d’autonomie pour l’Edge (qui dispose d’un processeur de 5 000 mAh comme son prédécesseur), avec l’appareil capable d’une charge rapide de 30 watts et d’une charge sans fil de 15 watts pour le ravitaillement. Le téléphone dispose d’une charge sans fil inversée de 5 watts pour partager du jus avec un autre appareil, comme le téléphone d’un ami ou des écouteurs sans fil.

Le nouveau Edge comprend également une résistance à l’eau et à la poussière classée IP52, ce qui est bon pour survivre à certains déversements ou à la pluie, mais pas assez solide pour résister à un plongeon dans la piscine.

Cela dit, le nouvel appareil de Motorola entre sur un marché de plus en plus encombré de 500 $ pour les téléphones. En plus des options telles que le Samsung Galaxy A53, Google Pixel 6A et iPhone SE d’Appleles opérateurs sans fil ont continué à proposer des offres de reprise et de mise à niveau agressives tant que les gens sont prêts à s’engager auprès d’un opérateur pendant 24 ou 36 mois.

Ces promotions font perdre des centaines de dollars à des appareils haut de gamme comme l’iPhone 13 ou le Galaxy S22, et si rester avec votre fournisseur actuel n’est pas un problème, cela pourrait rendre l’obtention d’un appareil plus puissant moins cher que l’Edge.

Le nouveau Edge sera disponible chez T-Mobile dans les “prochaines semaines” pour 498 $ et disponible en ligne chez AT&T pour 500 $ à partir du 2 septembre. Verizon proposera également le téléphone, bien qu’il n’ait pas encore publié de prix ou de disponibilité pour sa version .