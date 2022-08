Le nouveau drone FPV de DJI permet aux débutants de s’envoler facilement

DJI a fait ses premiers pas dans le monde des drones FPV (vue à la première personne) en 2021 avec le DJI FPV. Depuis sa sortie, la société a pris en compte les commentaires de la communauté et est revenue avec le DJI Avata, un drone FPV de deuxième génération qui permet même aux débutants de se lancer plus facilement dans le vol FPV.

Découvrez le DJI Avata plus petit et plus léger

La différence la plus évidente entre les deux drones FPV est la conception ; le DJI Avata est beaucoup plus petit que le DJI FPV à seulement 180 x 180 x 80 mm, et c’est presque la moitié du poids à 410 g aussi.

DJI dit que cette combinaison permet une expérience de vol meilleure et plus réactive, mais le plus grand changement est l’ajout de protections d’hélice intégrées. Les gardes doivent protéger contre les collisions mineures pour une expérience plus sans stress et, espérons-le, empêcher les pales de l’hélice de se casser trop souvent – l’un des gros problèmes avec la plupart des drones FPV.

Lewis Peintre / Fondeur

Bien sûr, ce n’est pas juste à propos de l’expérience de vol – en 2022, les images du vol que vous capturez pour les médias sociaux sont tout aussi importantes que le vol lui-même. Vous devez obtenir ces goûts et ces suivis d’une manière ou d’une autre, n’est-ce pas ?

Pour faciliter cela, le DJI Avata est équipé d’un capteur CMOS 1/1,7 pouces avec un appareil photo 48Mp qui enregistre jusqu’à 4K @ 60fps, avec la possibilité d’activer la couleur D-Cinelike pour un traitement et une édition améliorés des couleurs. Le métrage devrait également être relativement fluide, en utilisant les EIS RockSteady et HorizonSteady brevetés de DJI, bien qu’avec un cardan à un axe, il puisse y avoir une légère oscillation horizontale de temps en temps.

Il y a même 20 Go de stockage intégré, vous n’avez donc pas besoin d’une carte microSD pour commencer, mais il prend également en charge jusqu’à 256 Go de stockage microSD pour les vols plus longs.

L’Avata devrait durer jusqu’à 18 minutes par vol selon DJI, mais nous imaginons que cela dépendra quelque peu de la vitesse à laquelle vous volez — avec des vitesses maximales de 14 mètres par seconde, cela peut aller assez vite. La batterie devrait cependant être assez facile à échanger, et DJI vendra des batteries supplémentaires à 129 $ / 109 £ la pop pour prolonger encore le temps de vol.

Lewis Peintre / Fondeur

Les DJI’s Goggles 2 sont plus compactes que jamais

Bien sûr, le drone n’est que la moitié de l’expérience ; comme son nom l’indique, le casque FPV est un élément crucial du vol FPV.

Cela se présente sous la forme des nouvelles lunettes 2 de DJI, qui ont l’avantage d’être plus compactes, légères et confortables à porter que les lunettes DJI FPV d’origine. Il propose également une gamme d’améliorations matérielles, notamment des dioptries réglables pour les porteurs de lunettes, un système de contrôle tactile et des écrans Micro-OLED améliorés.

Lewis Peintre / Fondeur

Bien que ce soit assez impressionnant, la technologie de transmission qui alimente l’expérience a également été mise à niveau. Offrant un décodage H.265 rapide et une transmission d’image à latence ultra-faible de 30 ms à une mise à niveau 1080p @ 100fps, il offre l’une des vues FPV les plus claires et les plus réactives en 2022 – loin de l’offre sub-HD de la maison – fait des alternatives et le flux 720p des lunettes de première génération de DJI.

Le contrôleur parfait pour les débutants

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un nouvel ajout, le DJI Avata est livré avec le contrôleur de mouvement intuitif de DJI à la place d’un contrôleur à double manche traditionnel. La conception du joystick est plus intuitive pour les débutants, en particulier au rythme rapide du vol FPV, reflétant étroitement les commandes de vol dans la plupart des jeux de vol sur PC.

Lewis Peintre / Fondeur

À l’aide de capteurs intégrés, le contrôleur de mouvement peut détecter quand il est incliné vers le bas, vers le haut, à gauche et à droite et le traduit en mouvement de drone avec une précision impressionnante. Il y a une gâchette à l’arrière pour contrôler l’accélération, ainsi qu’un gros bouton de frein pour arrêter le drone en plein vol, un bouton pour changer de mode et un curseur pour contrôler l’inclinaison, fournissant la plupart des fonctions clés dont un opérateur de drone FPV en herbe pourrait avoir besoin pour un vol exaltant.

« DJI Avata est époustouflant à piloter, même pour un pilote novice », a expliqué Ferdinand Wolf, directeur de la création chez DJI. « DJI Avata semble rouler avec le vent. Que vous voliez pour le plaisir, pour faire de superbes clips pour les médias sociaux ou pour éblouir les téléspectateurs dans le studio de production, DJI Avata vous montrera pourquoi son expérience de vol captivante vous entraîne dans un nouveau monde de possibilités en plein essor.

Les utilisateurs de drones Pro FPV se moqueront probablement du contrôleur de mouvement car il ne fournit pas un contrôle aussi précis qu’un contrôleur à double manche traditionnel, mais pour les professionnels parmi nous, le DJI Avata est également compatible avec le contrôleur FPV 2 de DJI (vendu séparément) avec un mode manuel dédié pour un contrôle total du vol.

Toute cette technologie élégante a un coût

Le DJI Avata coûte 579 $ / 499 £ pour le drone lui-même, mais il est conçu pour ceux qui possèdent actuellement un DJI FPV et ont un contrôleur et un casque à portée de main.

Si vous voulez le pack avec le contrôleur de mouvement et les nouvelles DJI Goggles 2 de DJI pour une expérience complète, cela vous coûtera 1 429 $ / 1 229 £ plus substantiels – bien que DJI affirme que vous dépenseriez probablement près de cela pour construire un comparable drone toi-même.

Le DJI Avata et ses différents packs sont disponibles à partir d’aujourd’hui sur DJI.com et sélectionnez des détaillants tiers.

Lewis Peintre / Fondeur

Spécifications clés de DJI Avata

180x180x80mm

410g

Vitesse max 14 m/s (ou 27 m/s avec le FPV Controller 2)

Deux antennes

Temps de réponse de 7 ms

Stockage de 20 Go, extensible de 256 Go

Batterie amovible 2420mAh

Portée de transmission vidéo maximale de 10 km

Capteur CMOS 1/1,7 pouces, caméra 48Mp f/2,8

Jusqu’à 4K@60fps

Inclinaison à un axe

Compatible avec le contrôleur de mouvement DJI

Compatible avec les lunettes DJI 2

Nous avons reçu le DJI Avata pour examen, et nos dernières réflexions seront disponibles dans les prochains jours. Assurez-vous de garder un œil sur la page d’accueil de Tech Advisor pour en savoir plus !

