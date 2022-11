Le nouveau documentaire de David Baddiel, Les juifs ne comptent pas, aborde les doubles standards de la brigade éveillée

IL a construit une carrière sur le dos de la comédie télévisée, mais David Baddiel est revenu sur nos écrans en s’attaquant à quelque chose qui ne pourrait pas être plus sérieux ou personnel pour lui.

La star de The Mary Whitehouse Experience et de Fantasy Football League présente le nouveau documentaire de Channel 4, Les Juifs ne comptent pas.

David Baddiel, avec Rachel Riley, présente le nouveau documentaire Les juifs ne comptent pas qui examine comment l’antisémitisme n’est pas traité avec la même préoccupation que les autres préjugés[/caption] Getty

Ils comprenaient David Schwimmer, qui a joué Ross Geller dans la sitcom Friends des années 90[/caption]

Il examine comment l’antisémitisme n’est pas traité avec la même préoccupation que d’autres préjugés dans la société.

Plus précisément, Baddiel voulait affronter les “gauchistes progressistes” qui pourraient prétendre défendre de la même manière toutes les minorités – et il connaissait l’endroit idéal pour diffuser son argument.

Il a déclaré : « La chaîne 4, qui, je dirais, est la plus radicale des diffuseurs, est une chaîne que vous imaginez être regardée par des personnes qui se soucient vraiment des minorités, de la représentation et de l’inclusion.

« C’est la plus réveillée de toutes les chaînes, et ma polémique s’adresse à ces gens-là.

“Le documentaire est un examen d’une thèse que j’ai – une polémique sur les Juifs et l’identité juive et la question de l’antisémitisme étant au bas de la conversation sur la politique identitaire.”

Dans le cadre de l’émission, diffusée ce soir à 21 heures, il a rencontré d’autres Juifs, la plupart issus du monde du showbiz, pour obtenir leur point de vue.

Ils comprenaient David Schwimmer, qui a joué Ross Geller dans la sitcom des années 90 Friends.

Lorsque l’émission a été rediffusée sur un service de streaming il y a quelques années, elle a été critiquée par les téléspectateurs «réveillés» pour ne pas refléter les diverses communautés de New York, où elle se déroule.





C’est malgré le fait qu’en tant que juif, David représentait une minorité très importante – une partie intrinsèque de la Big Apple.

Baddiel a déclaré qu’il voulait présenter les Juifs comme “une vraie minorité avec de vrais problèmes et une vraie identité”.

Le documentaire, qui est basé sur le livre du même nom de Baddiel, le voit admettre ses propres échecs en s’excusant auprès du footballeur Jason Lee, qu’il a notoirement noirci pour imiter lorsqu’il était sur Fantasy Football League.

Il a déclaré: “Étant donné que Jason a dit dans les années qui ont suivi qu’il voulait que nous venions lui en parler, j’ai senti qu’il s’agissait d’une opportunité.

« J’aurais dû le faire avant, bien sûr, mais l’opportunité était là dans le cadre de ce projet car je fais un film sur la discrimination et le racisme.

Conversation constructive

“C’était difficile et inconfortable pour moi, et il ne m’a en aucun cas laissé partir, mais c’était finalement une conversation constructive.”

Baddiel s’est excusé à plusieurs reprises pour le déménagement mal jugé de Jason, mais c’était la première fois qu’il le faisait face à face.

Mais le comique et écrivain souligne que Leigh Francis ne lui a jamais dit pardon pour sa représentation hideuse de Baddiel dans son émission de Channel 4, Bo Selecta.

Et ce malgré le comique, mieux connu maintenant sous le nom de Keith Lemon, s’excusant publiquement auprès des célèbres Noirs qu’il a imités dans le même programme, comme Craig David.

Baddiel a déclaré: “Il m’a dépeint comme une caricature grotesque d’un Juif, et la différence dans la façon dont cela a été perçu, j’ai senti que je devrais y revenir vers la fin du programme.”

L’émission le voit également interviewer Miriam Margolyes, Stephen Fry et Rachel Riley, qui donnent chacun leur propre version de l’argument. Tous ne sont pas d’accord avec Baddiel sur tout.

Il a déclaré: «Parfois, la télévision fait cela, en particulier parfois la télévision juste et politiquement correcte, elle a tendance à dire à ces gens qu’ils ont raison sur le monde et que tout devrait changer comme ils le souhaitent.

“Je ne pense pas que ce soit le cas, je pense que cela présente aux gens des arguments qu’ils n’ont peut-être pas entendus auparavant et les fait penser, ‘Oh, je ne savais pas ça’, ou ‘Je n’y ai pas pensé comme ça’ et C’est ce que je veux.

“J’espère que les gens qui regardent trouveront cela stimulant et intéressant et cela mènera à une autre conversation.”

DUO FESTIF SOYEZ FRUGAL

NOUS allons tous nous serrer la ceinture ce Noël au milieu de la crise du coût de la vie, alors le couple culinaire John Torode et Lisa Faulkner ont ajouté des astuces à leur émission de cuisine sur papier glacé.

Avant la nouvelle série de John & Lisa’s Weekend Kitchen, John m’a dit : « Si tu veux aller acheter un gammon vraiment cher à Noël, c’est super, et on parle de comment le préparer.

Avant la nouvelle série de John & Lisa’s Weekend Kitchen, John a déclaré: “nous voulons rendre la nourriture que nous rendons accessible”[/caption]

« Mais nous voulons rendre la nourriture que nous rendons accessible. Les cuisses et cuisses de poulet sont incroyables aussi.

“J’ai dit à Lisa de faire quelque chose avec des poitrines de dinde. Nous les avons remplis de fromage Boursin et l’avons enveloppé dans du bacon, et il va dans un plateau au four avec tous les légumes et les choux de Bruxelles et les boules de farce.

“Vous avez toutes les saveurs de Noël dans un plat de cuisson si simple et vraiment rentable.”

Lisa a ajouté: “Nous faisons un gammon de supermarché au lieu d’un de ces gros morceaux que vous pouvez obtenir chez le boucher.”

Connectez-vous pour plus de conseils lors du retour de la série ITV le 3 décembre.

CRYING WOLFE L’EMBALLE. . .

AMANDA ABBINGTON ne sait que trop bien ce que peut être un showbiz en montagnes russes.

Elle joue dans la comédie de science-fiction très attendue de Dave We Are Not Alone lundi prochain en tant qu’anarchiste anti-extraterrestre Caroline Grieves.

Amanda Abbington joue dans la comédie de science-fiction très attendue de Dave We Are Not Alone lundi prochain[/caption]

Mais un autre de ses projets a dérapé. Je peux révéler son drame policier Sky Max Wolfe ne sera pas de retour pour une deuxième série malgré le succès en six parties de l’année dernière.

Amanda a joué le médecin légiste Dot aux côtés de l’enquêteur criminel de Babou Ceesay, le professeur Wolfe Kinteh – et c’est ce dernier qui est à l’origine de la mauvaise nouvelle.

Un initié de la télévision a déclaré: « Ceesay a refusé l’opportunité de filmer plus d’épisodes, malgré le fait que la première série ait prouvé à la fois une audience et un succès critique.

“En tant que star titulaire de la série, on a estimé que la série ne pouvait pas continuer sans lui.”

Triste nouvelle pour tous les concernés.

MARTIN’ HUSH HU CRUSH

LINDA Robson et Martin Kemp sont le couple improbable qui n’a jamais existé.

La star du Spandau Ballet a récemment révélé que pendant qu’ils étaient tous les deux à l’Anna Scher Theatre School de Londres, il avait le béguin secret pour Linda.

La panéliste de Loose Women ne pourrait pas être plus ravie[/caption]

Et la panéliste de Loose Women ne pouvait pas être plus ravie.

Elle a dit en riant : « C’est adorable ! Nous avons tous grandi dans la même rue, avec Martin et (son frère) GARY, donc si seulement il me l’avait dit à l’époque, nous aurions pu faire quelque chose. Il l’a laissé trop tard !

Martin a fait la confession lors d’une célébration des 50 ans de Linda dans le showbiz.

Il a déclaré: «Nous nous souvenons de Linda comme de cette belle petite fille. J’étais follement amoureux de Linda, comme tous les autres petits garçons.