Le nouveau documentaire de Chris Brown retrace des années d’allégations d’abus contre le chanteur, de l’agression de Rihanna à l’accusation de viol de Jane Doe sur le yacht de Sean ‘Diddy’ Combs

Le comportement de Chris Brown est une nouvelle fois remis en question dans un nouveau documentaire.

Découverte d’enquête Chris Brown : Une histoire de violence explore les allégations portées contre le programme « Run It ! » chanteur de Rihanna, Karrueche Tran et d’autres. Plusieurs femmes se présentent dans le document pour détailler les allégations contre la chanteuse de R&B, dont une Jane Doe qui affirme que Brown l’a droguée et violée sur le yacht de Sean « Diddy » Combs en 2020.

Les avocats de Brown nient les affirmations de Doe et qualifient toutes les allégations du documentaire de « malveillantes et fausses ».

Qu’est-ce que Chris Brown : Une histoire de violence à propos de?

Synchronisé avec la campagne « No Excuse for Abuse » du réseau pour le Mois de sensibilisation à la violence domestique, le documentaire se penche sur l’ascension de Brown dans le monde de la musique – présenté comme le prochain Michael Jackson – et comment il s’est effondré après qu’il ait agressé physiquement Rihanna en 2009.

TMZ a obtenu des photos divulguées par la police des blessures graphiques de Rihanna. Dans un rapport de police, elle a déclaré que Brown l’avait frappée à plusieurs reprises avec son poing, l’avait étranglée jusqu’à ce qu’elle soit presque inconsciente et avait menacé de la « tuer ». Il a plaidé coupable de crime d’agression et a été condamné à cinq ans de probation et de travaux d’intérêt général.

Brown et Rihanna se sont ensuite réunis – réunis par Combsqui les a invités tous les deux chez lui à Miami pour arranger les choses – et s’est séparé (deux fois) après cela. Les experts en violence domestique expliquent dans le document que lorsque les gens grandissent en étant témoins d’abus, comme Brown et Rihanna l’ont tous deux dit, il devient plus difficile de mettre fin aux schémas d’abus.

Le documentaire détaille comment les abus de Brown se seraient poursuivis. Tran, sa petite amie de temps en temps de 2010 à 2015, a obtenu une ordonnance d’interdiction de cinq ans à son encontre. Le mannequin a affirmé qu’il l’avait frappée au ventre à deux reprises, l’avait poussée dans un escalier, menacé de la tuer et menacé ses amis.

Brown a également brisé les vitres de la voiture de sa mère avec une pierre alors qu’il était en cure de désintoxication pour gérer sa colère, et a brisé une vitre sur le tournage de Bonjour Amérique. Il s’est battu avec Drake et Frank Ocean. Son ancien manager, Michael Guirguis, dit Mike G, l’a poursuivi en justice pour voies de fait, séquestration et coups et blessures. Brown a été reconnu coupable d’avoir cassé le nez d’un homme sans provocation. Au cours de l’été, il a été poursuivi pour avoir brutalement battu plusieurs hommes, avec l’aide de son entourage, lors d’un de ses concerts au Texas.

Il y a eu plusieurs allégations d’agression sexuelle.

Freddy Sayegh, avocat spécialisé dans la défense pénale et le divertissement, a déclaré dans le document : « J’ai examiné la plupart de ses antécédents criminels, et il a un historique de 15 ans, presque chaque année de sa vie étant impliqué dans des violences d’une sorte ou d’une autre. »

Le document explore comment, malgré cette longue liste de plaintes sérieuses, Brown – à qui on a diagnostiqué un trouble bipolaire et un trouble de stress post-traumatique, selon les archives judiciaires – a conservé son statut de superstar. Un an après l’agression de Rihanna, BET a fait appel à Brown pour un grand hommage à Michael Jackson. Alors qu’il lançait son « 11:11 Tour » en juin de cette année, il a plaisanté devant la salle comble sur les tentatives visant à l’avoir. « blackballé.« Brown reste populaire auprès des fans et est le deuxième artiste masculin le plus suivi sur Instagram.

La femme qui a accusé Brown de l’avoir violée sur le yacht de Combs apparaît dans un document

Une Jane Doe apparaît dans le documentaire pour affirmer que Brown l’a droguée et violée en 2020.

Elle a déclaré avoir reçu des « menaces de mort » après avoir poursuivi Brown en 2022 – l’affaire a été classée « sans préjudice » – mais elle s’exprimait pour « faire la lumière sur ce qui s’est réellement passé ».

Doe a dit qu’elle était une danseuse en herbe qui venait de déménager à Los Angeles. Lors d’un voyage à Miami, un ami l’a invitée chez Combs à Star Island. Ce jour-là, elle a rencontré Combs – qui est actuellement incarcéré avant son procès pour trafic sexuel – et Brown.

Doe a dit que Brown était gentil et amical au début. Elle espérait que communiquer avec lui stimulerait sa future carrière de danseuse.

«Nous avions parlé et il m’avait tendu un verre», a-t-elle déclaré. « C’est à ce moment-là que ma mémoire commence à devenir un peu bizarre » parce que son corps est soudainement devenu lourd et qu’elle a commencé à se sentir fatiguée.

Doe a déclaré que Brown avait proposé de lui faire visiter un yacht, mais elle a affirmé qu’il l’avait conduite dans une chambre et l’avait violée alors qu’elle disait « non ». Elle a affirmé qu’il lui avait envoyé un texto après pour lui dire de prendre Plan B, la pilule du lendemain.

Doe a déclaré qu’elle avait continué à parler à Brown après l’incident présumé, mais que le traitement par une thérapie l’avait amenée à réaliser qu’il s’agissait d’une agression sexuelle. Elle a poursuivi Brown pour 20 millions de dollars en 2022, mais les textes et textes vocaux qu’elle a envoyés à Brown après le viol présumé ont fait surface, ce qui a amené ses avocats à penser qu’elle n’avait pas fourni toutes les informations. Ils l’ont abandonnée comme cliente. Peu de temps après, un juge a rejeté l’affaire, invoquant « l’absence de poursuites ».

L’un des avocats de Doe, Ariel Mitchell-Kidd, apparaît dans le document. Mitchell-Kidd a depuis déclaré qu’elle la représentait à nouveau, déclarant à People : « Je crois que ce qui lui est arrivé est vrai à 100 %. Je sens que je l’ai laissé tomber en tant qu’avocat parce que je n’ai pas réussi à la mettre suffisamment à l’aise avec moi dans un laps de temps aussi court où elle se sentait à 100 % à l’aise d’être ouverte avec moi.

Dans le documentaire, les avocats de Brown ont déclaré que les affirmations de Doe étaient fabriquées de toutes pièces. Un représentant de Brown n’a pas répondu à la demande de commentaires de Yahoo.

Un avocat de Combs a refusé de commenter.

Une femme nommée Liziane Gutierrez apparaît également dans le documentaire et affirme que Brown lui a fait un œil au beurre noir en 2016. Elle a affirmé qu’elle avait été invitée dans sa chambre d’hôtel à Las Vegas pour une fête, où de la cocaïne, des pilules et de la marijuana étaient présentes, et elle a pris une photo qui aurait mis Brown en colère. Elle a poursuivi Brown pour agression et ils ont réglé l’affaire.

Le document revient également sur la détention de Brown à Paris en 2019 pour viol aggravé présumé et infraction liée à la drogue. L’enquête a ensuite été abandonnée et Brown – qui a clamé son innocence – a poursuivi la femme pour diffamation.

Il y a également eu une allégation de 2017 dans laquelle une femme affirmait avoir été agressée sexuellement au domicile de Brown, mais pas par Brown. L’accusatrice a affirmé que son téléphone avait été confisqué, qu’on lui avait donné de la drogue et qu’on l’avait barricadée dans une pièce où elle avait été agressée sexuellement. Elle a poursuivi Brown pour avoir créé un environnement dangereux. L’affaire a été réglée à l’amiable.

« Regardez combien de temps il a fallu à R. Kelly pour tomber »

Le document utilise des experts et des statistiques en matière de violence domestique pour examiner la longue liste de problèmes de Brown. Cela montre également qu’il y a eu des chuchotements et des allégations concernant Combs et R. Kelly pendant des années avant qu’ils ne fassent face à de graves allégations criminelles.

« Regardez combien de temps il a fallu à R. Kelly pour tomber », a déclaré Mitchell-Kidd dans le document. « Ce n’était pas suffisant que nous ayons une vidéo de lui » avec un mineur de 14 ans lors de son procès pour pornographie juvénile en 2008. « Cela n’allait pas le faire. Il a fallu des choses comme une série documentaire, [Surviving R. Kelly]. Il a fallu le pouvoir des médias », a-t-elle déclaré. (Kelly a été reconnu coupable de huit chefs d’accusation de trafic sexuel en 2022. Quelques mois plus tard, il a été reconnu coupable d’abus sexuel sur enfant lors d’un deuxième procès fédéral.)

Sunny Hostin, qui a animé l’aftershow d’ID après le documentaire de Brown, a expliqué à quel point elle était surprise que les gens aient apparemment oublié ce que Brown a fait à Rihanna.

« L’agression contre Rihanna a eu lieu il y a plus de 15 ans, mais je m’en souviens comme si c’était hier parce que je me souviens avoir été dans la salle d’audience », a déclaré La vue co-animateur, qui est également avocat. « Mais récemment, une amie a emmené son fils et un groupe d’autres enfants à un concert de Chris Brown, et quand ils sont revenus, j’ai été en quelque sorte choqué, et je lui ai dit, ainsi qu’aux adolescents : Savez-vous qu’il a vraiment, vraiment blessé Rihanna ? Ils n’en avaient aucune idée.

Chris Brown : Une histoire de violence premières le dimanche 27 octobre à 21 h HE sur ID.