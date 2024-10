Le nouveau dirigeant japonais regrette le scandale des caisses noires du parti au pouvoir et s’engage à renforcer sa défense

TOKYO — Le nouveau Premier ministre japonais Shigeru Ishiba a ouvert son premier discours politique vendredi en exprimant ses profonds regrets face au scandale des caisses noires du parti au pouvoir qui a frappé son prédécesseur.

Ishiba remplacé Fumio Kishida mardi avec la mission primordiale d’apaiser rapidement la colère du public face à la mauvaise conduite financière du Parti libéral-démocrate et de regagner du soutien avant les élections législatives du 27 octobre.

« Je réaliserai une politique qui n’est pas destinée aux politiciens mais au peuple », a déclaré Ishiba, s’engageant à fournir des explications sincères et à garantir que les législateurs respectent les règles.

Il a défini cinq piliers politiques à respecter, notamment la sécurité, l’économie et la résilience aux catastrophes.

Ishiba a déclaré qu’il renforcerait la capacité militaire du Japon à se défendre contre les menaces de la Chine, de la Russie et de la Corée du Nord dans le cadre de l’alliance de sécurité nippo-américaine.

Il n’a pas mentionné deux objectifs qu’il prônait avant de prendre ses fonctions – en rendant l’alliance de sécurité nippo-américaine plus équitable et en établissant un système de défense collective de type OTAN en Asie – apparemment pour éviter toute controverse à l’approche des élections que le PLD doit gagner.

Omettre ces objectifs lui évite également d’irriter Washington, mais pourrait décevoir ceux qui le considéraient comme disposé à s’exprimer même s’il risquait d’être en désaccord avec son propre parti.

Ishiba a noté violations de l’espace aérien japonais le mois dernier, les avions de guerre chinois et russes ainsi que les progrès de la technologie et les essais de missiles de la Corée du Nord comme exemples de la détérioration de l’environnement de sécurité auquel le Japon est confronté, et ont souligné la nécessité d’un renforcement supplémentaire de l’armée japonaise.

Il a déclaré qu’il promouvrait une « relation stratégique et mutuellement bénéfique » avec la Chine et augmenterait la communication à tous les niveaux pour construire des relations « stables et constructives ». Il a également déclaré qu’il renforcerait et élargirait davantage les liens du Japon avec la Corée du Sud ainsi que la coopération trilatérale que le Japon entretient avec elle et avec les Etats-Unis.

Il a qualifié l’alliance de sécurité nippo-américaine de pierre angulaire de la diplomatie et de la sécurité japonaises ainsi que de fondement de la paix et de la prospérité dans la région indo-pacifique et dans la société internationale.

Les premiers taux de soutien du public à Ishiba en tant que Premier ministre étaient d’environ 50 %, voire moins, les niveaux les plus bas pour un nouveau dirigeant, selon les médias japonais.

Les dirigeants de l’opposition lui ont reproché de s’être empressé d’organiser des élections après avoir seulement ajouté un nouveau visage et une nouvelle image au parti, sans aucun résultat concret. Il prévoit de dissoudre le Parlement mercredi prochain pour des élections le 27 octobre, n’accordant que quelques jours de débat sur sa politique.

Concernant l’économie, Ishiba a déclaré dans son discours qu’il souhaitait que les travailleurs bénéficient d’augmentations de salaire durables qui dépassent l’inflation, et qu’il encouragerait les investissements pour créer « un cercle vertueux de croissance et de distribution ». Il a promis un soutien économique aux ménages à faible revenu et des mesures de revitalisation régionale et de résilience aux catastrophes.

Bien qu’il ait soutenu l’abandon progressif de l’énergie nucléaire après la catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima, il s’est engagé à maximiser l’utilisation de l’énergie nucléaire et à promouvoir la géothermie et d’autres sources renouvelables pour répondre aux besoins croissants en électricité des centres de données à l’ère de l’IA.

