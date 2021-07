Le nouveau dirigeant d’Israël s’incline dans l’accord avec les colons, un indice sur son approche

JERUSALEM – Peu de choses lient le nouveau gouvernement israélien. C’est une coalition lourde et incohérente de droites, de gauchistes, de centristes et d’islamistes dont beaucoup craignent qu’elle ne survive plus que quelques mois, sans parler des années.

Mais deux décisions récentes, toutes deux liées à la question la plus controversée en Israël, le conflit palestinien, montrent comment le gouvernement semble avoir trouvé, jusqu’à présent du moins, un moyen de manœuvrer dans un dédale de questions sensibles tout en évitant l’effondrement : en pencher vers la droite, tout en accordant à ses membres de gauche et arabes juste assez de concessions pour justifier de rester dans l’alliance.

Le dernier exemple est la manière dont il a traité une nouvelle colonie juive non autorisée en Cisjordanie occupée qui a déclenché des protestations quotidiennes de Palestiniens locaux. Tirez-le vers le bas, et Naftali Bennett, le Premier ministre d’extrême droite, a risqué de mettre en colère sa base pro-colons. Que cela reste, et il aurait pu inciter ses alliés de gauche et islamistes à reconsidérer leur implication dans la coalition.

Vendredi, son gouvernement a finalisé une réponse qui a maintenu la coalition ensemble, même si elle a provoqué la colère de son flanc gauche et n’a rien fait pour les Palestiniens vivant à proximité. Les colons seront expulsés pour le moment, a indiqué le gouvernement dans un communiqué, mais leurs maisons resteront et des soldats seront postés sur le site pour le protéger.