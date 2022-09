Le nouveau dirigeant britannique dénonce Poutine et salue la reine dans son premier discours à l’ONU

NATIONS UNIES (AP) – Le Premier ministre britannique Liz Truss a accusé mercredi le président russe Vladimir Poutine d’avoir proféré des “menaces de sabre” pour couvrir son invasion ratée de l’Ukraine, alors qu’elle s’apprêtait à dire aux Nations Unies que ses principes fondateurs se fracturaient à cause de agression par des États autoritaires.

Dans son premier discours à l’Assemblée générale des Nations Unies mercredi soir, Truss appellera la guerre en Ukraine une bataille pour “nos valeurs et la sécurité du monde entier”, et vantera la fin de la reine Elizabeth II comme un symbole de tout ce que l’ONU représente. pour.

Le texte du discours a été publié à l’avance par le bureau de Truss.

Répondant à une déclaration de Poutine selon laquelle il mobilisait des réservistes et utiliserait tout ce qui était à sa disposition pour protéger la Russie – une référence apparente à son arsenal nucléaire – Truss a accusé le dirigeant russe de “tenter désespérément de justifier ses échecs catastrophiques”.

“Il redouble d’efforts en envoyant encore plus de réservistes vers un destin terrible”, indique le discours. « Il essaie désespérément de revendiquer le manteau de la démocratie pour un régime sans droits de l’homme ni libertés. Et il fait encore plus de fausses déclarations et de menaces de sabre.

« Cela ne fonctionnera pas. L’alliance internationale est forte – l’Ukraine est forte », a déclaré Truss, qui s’est adressé à l’ONU le même jour que le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy s’est adressé au rassemblement mondial par vidéo.

Dans un discours exposant sa vision de la politique étrangère dans un monde bouleversé par l’invasion russe, Truss a parlé de la reine, dont les funérailles lundi ont réuni de nombreux dirigeants mondiaux désormais réunis aux Nations Unies.

Elle a déclaré que la reine “symbolisait les valeurs d’après-guerre sur lesquelles cette organisation a été fondée”. Elle a déclaré que le monarque, décédé ce mois-ci après 70 ans sur le trône, “a transcendé la différence et guéri la division”.

Truss a fait référence à un discours prononcé par la reine à l’ONU en 1957, dans lequel Elizabeth a déclaré que “les peuples du monde s’attendent à ce que les Nations Unies persévèrent dans leurs efforts” pour mettre fin aux conflits et aux crises.

Truss a déclaré que le monarque avait « averti qu’il était vital non seulement d’avoir des idéaux forts, mais aussi d’avoir la volonté politique de les concrétiser. Maintenant, nous devons montrer cette volonté.

Dans son premier discours international depuis qu’elle est devenue Premier ministre il y a deux semaines, Truss a salué les principes fondateurs des Nations Unies, tout en appelant à de nouvelles alliances internationales pour contourner l’influence des régimes autoritaires.

Elle a déclaré que les principes fondateurs de l’ONU “qui ont défini nos vies depuis les jours sombres des années 1940 se fracturent” et que “la géopolitique entre dans une nouvelle ère” dans laquelle “les États autoritaires sapent la stabilité et la sécurité dans le monde”. C’était un tir direct contre la Russie – et aussi contre la Chine, dont l’influence croissante parmi les pays en développement est une préoccupation majeure pour les États-Unis et leurs alliés.

Truss a déclaré que les puissances démocratiques du monde doivent courtiser les pays en développement avec “des liens stratégiques basés sur le bénéfice et la confiance mutuels” plutôt que “d’exercer une influence par la dette, l’agression et la prise de contrôle d’infrastructures et de minéraux essentiels”.

Elle a également appelé à un durcissement de la réponse de l’Occident à l’invasion russe. Elle a appelé à des sanctions contre la Russie et a déclaré que “le G-7 et nos partenaires aux vues similaires devraient agir comme une OTAN économique”, soutenant les pays visés par “l’agression économique des régimes autoritaires”.

Elle a exhorté les nations à trouver des alternatives au pétrole et au gaz russes et à protéger les chaînes d’approvisionnement pour tout, de la nourriture aux minéraux. “Le monde libre a besoin de cette force économique et de cette résilience pour repousser l’agression autoritaire et gagner cette nouvelle ère de concurrence stratégique”, a-t-elle déclaré.

Truss a déclaré que la Grande-Bretagne après le Brexit “construisait de nouveaux partenariats dans le monde”, citant son rôle au sein de l’OTAN et du groupe militaire de la Force expéditionnaire conjointe des pays d’Europe du Nord, dont l’importance a augmenté depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Elle a également souligné l’approfondissement des liens avec «d’autres démocraties comme l’Inde, l’Indonésie et l’Afrique du Sud» et les ambitions commerciales avec les États de l’Indo-Pacifique et du Golfe, signe que la Grande-Bretagne, désormais en dehors de l’Union européenne, voit le reste du monde – et en particulier l’Asie. – comme une priorité politique et économique.

Le discours équivaut à une déclaration audacieuse de la vision du monde du nouveau Premier ministre. Mais Truss est susceptible de susciter des critiques pour avoir lié la lutte mondiale pour la liberté et la démocratie à ses propres plans pour changer l’économie britannique.

Affirmant que “notre engagement envers l’espoir et le progrès doit commencer chez nous”, Truss a déclaré que la démonstration de la force de la démocratie “commence par la croissance et la construction d’une économie britannique qui récompense les entreprises et attire les investissements”. Pour Truss, un partisan du libre marché conservateur, cela signifie réduire les impôts des particuliers et des entreprises et sabrer les réglementations pour les entreprises.

Les opposants affirment que les réductions d’impôts récompensent davantage les riches que les pauvres et ne feront pas grand-chose pour atténuer une crise du coût de la vie, alimentée en grande partie par l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui a poussé l’inflation au Royaume-Uni à 10 %, un niveau jamais vu depuis quatre décennies.

Malgré les ondes de choc économiques, Truss a déclaré que l’engagement de la Grande-Bretagne à défendre l’Ukraine “est total”.

“Ceci”, a-t-elle déclaré, “est un moment décisif de notre histoire, de l’histoire de cette organisation et de l’histoire de la liberté”. ___

Jill Lawless, l’Associated Press