Le nouveau directeur sportif de l’État de l’Ohio, Ross Bjork, et le président Ted Carter ont l’intention de conserver les 36 sports

Cependant, un changement qu’aucun d’eux ne veut ou ne s’attend à faire est l’élimination des 36 sports universitaires de l’Ohio State.

Mercredi, lors de la conférence de presse d’introduction de Björk en tant que nouveau directeur sportif de l’Ohio State, lui et Carter se sont engagés à faire tout ce qu’ils peuvent pour garantir que l’école n’ait pas à supprimer aucun sport.

« Nous le devons au peuple. Nous le devons à nos athlètes. Nous devons cela à nos fans, dire que nous voulons concourir au plus haut niveau dans tous les domaines », a déclaré Bjork, qui rejoindra officiellement le département des sports de l’Ohio State en mars et succédera à Gene Smith en tant que directeur sportif en juillet. « Cela peut paraître différent. Il peut être réaffecté différemment. Il peut être structuré différemment. Mais nous disposons d’installations incroyables. Ceux-ci ne vont pas rester vides, n’est-ce pas ? Nous avons construit une infrastructure incroyable qui nous permet d’avoir cette base sur laquelle nous pouvons être un programme à grande échelle, c’est sûr.

Bjork et Carter ont également reconnu, cependant, que l’État de l’Ohio doit d’abord donner la priorité à ses sports générateurs de revenus. Les équipes de football et de basket-ball masculin étaient les deux seuls sports de l’État de l’Ohio dont les revenus étaient supérieurs aux dépenses dans l’État de l’Ohio. Rapport financier 2022 à la NCAA – le plus récent publié par l’université – le football représentant plus de 43 % des revenus totaux du département des sports au cours de cet exercice.

Cela dit, Bjork estime qu’il existe une grande convergence au sein du département des sports de l’État de l’Ohio dans la compréhension de la priorité accordée à ces sports tout en continuant à soutenir chacun de ses 34 autres sports.

“Sachant ce qui est roi – le football, les autres sports à revenus – nous devons le reconnaître”, a déclaré Bjork, qui a joué au football à Emporia State. « Et c’est ce qui est génial ici. Il existe une culture saine qui comprend cela et nous pouvons en tirer parti.

Dans la mesure où le budget est actuellement structuré, les revenus de l’État de l’Ohio provenant du football et du basket-ball masculin aident à subventionner les coûts des 34 autres sports des Buckeyes en plus de leurs dépenses. Dans un futur modèle probable où ces revenus seraient partagés avec les athlètes de l’Ohio State, l’OSU devra trouver des sources de revenus supplémentaires pour financer ses autres sports.

« Vous allez assister à une sorte de réaffectation du budget. Et j’espère que vous pourrez augmenter ce budget », a déclaré Bjork. « De nouvelles sources de revenus arrivent, n’est-ce pas ? Playoffs de football universitaire (extension). Encore une fois, nous voulons capitaliser sur toutes les catégories ici sur ce campus.

L’une des raisons pour lesquelles l’État de l’Ohio a embauché Bjork est sa capacité avérée à collecter des fonds.

“Si nous optons pour un quelconque type de partage des revenus, le montant des revenus que nous générons aujourd’hui sera un peu plus difficile”, a déclaré Carter. “Donc, gérer le budget, gérer l’avenir de la collecte de fonds et comment nous allons pouvoir gérer un programme aussi vaste et aussi important va demander un peu d’imagination, il va falloir quelqu’un qui a la capacité de montrer aux gens ce qu’il faut faire. ressemble, et je crois que Ross est cet homme pour être capable de faire ça.

En fonction de l’évolution de l’avenir du sport universitaire, il pourrait arriver un moment où il ne sera plus viable pour l’État de l’Ohio de financer 36 programmes sportifs universitaires. Le modèle proposé par le nouveau président de la NCAA, Charlie Baker, qui créerait une nouvelle subdivision dans laquelle les écoles seraient tenues de payer au moins la moitié de leurs athlètes un minimum de 30 000 dollars par an, coûterait à l’État de l’Ohio un minimum de 14,3 millions de dollars s’il maintient tous ses efforts. 36 sports, selon une estimation publiée mercredi par Le Washington Post.

Néanmoins, Carter et Björk envisagent la possibilité de devoir abandonner le sport en dernier recours.

«Nous représentons 36 sports de Division I et c’est comme ça que j’ai l’intention de rester», a déclaré Carter, qui a joué au hockey à l’Académie navale. « Maintenant, cela peut-il changer à l’avenir ? Bien sûr. La dynamique de la destination de l’argent et de la manière dont il entre, je veux dire, soyons réalistes, il y a deux sports ici, aussi grands que nous, l’Ohio State University, qui génèrent de l’argent. C’est le football et le basket-ball masculin. Il existe d’autres programmes au pays où d’autres sports génèrent un peu plus. Nous allons donc devoir réfléchir aux sources de revenus.

“Mais je suis dans le quartier depuis assez longtemps pour l’avoir toujours été, et j’ai moi-même été étudiant-athlète à la Marine, je ne veux pas du tout abandonner le sport. Et j’ai vu des programmes comme Stanford et William et Mary traverser cela, puis le regretter et devoir revenir en arrière. J’aimerais vraiment ne pas faire ça. Je vais donc rester ici et vous dire que nous avons 36 sports de Division I ici. Je fais référence à Gene où nous en sommes aujourd’hui et à Ross où nous allons. Mais mon intention est de conserver 36 sports de Division I. »