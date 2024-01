Le nouveau directeur général Adam Peters partage sa vision de la reconstruction des Commanders

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Le jet privé a atterri à l’aéroport international de Dulles enneigé vers 20 heures lundi, ouvrant une nouvelle ère pour les commandants de Washington. Adam Peters, qui a signé un contrat de cinq ans pour devenir directeur général de l’équipe peu avant de décoller, est arrivé avec sa femme, Jennifer, et ses deux jeunes filles pour entamer le processus de reconstruction de la franchise, qui durera des mois.

La première journée de Peters a commencé tôt mardi au quartier général des commandants d’Ashburn, où il a visité les installations et rencontré le personnel et les entraîneurs. Le tourbillon s’est poursuivi avec une présentation aux médias locaux aux côtés du propriétaire de l’équipe, Josh Harris, qui a déclaré que les commandants avaient trouvé « le bon leader » pour créer une équipe toujours compétitive.

“Il a gagné partout où il est allé”, a ajouté Harris. “… C’était une décision assez facile de mon point de vue.”

Peters, qui a passé les trois dernières saisons en tant que directeur général adjoint des 49ers de San Francisco, a donné peu de détails sur ses projets pour les mois à venir et s’en est tenu à son scénario sur une « vision alignée » avec le groupe de propriété de Washington et son prochain entraîneur-chef.

“Nous recherchons le meilleur leader pour cette équipe, pour les commandants de Washington”, a-t-il déclaré. “Nous avons fixé des critères que nous allons appliquer et nous aligner sur cette vision.”

Peters consacrera son avenir proche à l’évaluation et à la reconfiguration du front office et du personnel d’entraîneurs, puis à la réorganisation de la liste. Il a déclaré qu’il ne croyait pas que Washington ait besoin d’une reconstruction totale et que de nombreux membres du personnel avaient simplement besoin d’un leadership fort et, oui, d’une « vision alignée ».

Mais beaucoup de changements sont attendus pour les Commanders, qui n’ont pas connu de saison gagnante depuis sept ans et ont formé huit quarts partants depuis 2020. L’effectif a besoin de talent et de profondeur de qualité de départ, et un certain nombre d’agents libres de l’équipe sont prêt à arriver sur le marché libre.

“Je crois qu’il y a quelques pièces maîtresses sur cette liste”, a déclaré Peters. «Je crois que nous avons beaucoup de travail à faire. Il s’agit simplement d’évaluer tout le monde. Et cela va commencer avec les entraîneurs.

Trouver un quart-arrière partant à long terme figurera en tête de la liste de choses à faire de Peters. Ses arrêts dans le recrutement et le personnel des New England Patriots, des Denver Broncos et des 49ers ont façonné son approche en matière de recherche de talents à long terme.

“Je trouve que la situation est très similaire à celle de notre arrivée à San Francisco en 2017”, a-t-il déclaré. «… En fin de compte, nous allons construire à travers le projet ici et compléter via l’agence libre. Nous allons être très axés sur les processus et diligents dans la sélection des personnes en agence libre.

Au cours des quatre dernières années, Washington a eu du mal à trouver une identité sur le terrain et auprès des joueurs qu’il a repêchés et recrutés. Il y a eu quelques coups sûrs – parmi eux, la sécurité du septième tour Kam Curl et le garde du troisième tour Sam Cosmi – et de nombreux ratés.

« Que les résultats arrivent tout de suite, cela [depends on] Il y a un certain nombre de facteurs différents, mais vous allez être très fiers de l’équipe que nous allons mettre sur le terrain », a déclaré Peters.

Peters est parvenu à un accord avec les commandants la semaine dernière après un processus d’entretien accéléré qui a débuté au siège social de Harris à Miami. Il était l’un des cinq candidats à interviewer, mais il semblait être le leader dès le départ en raison de son curriculum vitae, qui comprend trois victoires au Super Bowl, six championnats de conférence et 13 titres de division en 21 ans dans la NFL.

Les commandants ont adopté une approche inhabituelle dans la recherche, en faisant appel à Bob Myers, ancien cadre des Golden State Warriors, et à Rick Spielman, ancien cadre de la NFL, comme consultants. Tous deux ont rencontré les candidats GM à Miami.

« Ayant grandi dans la Bay Area, [Peters] Je savais que lorsque Bob Myers était impliqué dans ce processus, cela avait eu un impact considérable », a déclaré l’agent de Peters, Doug Hendrickson. «… Je pense que cela a montré beaucoup de choses à Adam. Cela montrait que Bob Myers, après avoir remporté quatre [NBA] titres et avoir la capacité de faire tout ce qu’il veut dans la vie, fait équipe avec Josh. C’était une énorme valeur ajoutée pour Adam. Puis il a eu la chance de rencontrer Josh et de parler à [Mitchell Rales and Magic Johnson] et a réalisé que c’était un travail où il avait une chance de façonner et de développer l’équipe. C’était du genre : « Hé, c’est là que je veux être. » »

Les Commanders disposent de cinq choix lors des trois premiers tours du repêchage de 2024, dont la sélection n°2. Ils ont également l’espace de plafond salarial le plus projeté de la ligue et un groupe de propriété désireux de gagner et prêt à dépenser.

Peters a refusé deux entrevues pour des postes de directeur général au cours du cycle d’embauche de la NFL l’année dernière et, selon Hendrickson, a déclaré qu’il voulait trouver le bon emploi. Peters savait que Washington allait probablement avoir une ouverture.

“Il a dit que si l’un de ces autres emplois se libérait, je pense que Washington serait en tête de ma liste”, a déclaré Hendrickson. “Et une fois qu’il a rencontré Bob et Josh et tout ça, c’est devenu réel.”

Maintenant, le travail commence réellement. Bien que les 49ers soient en séries éliminatoires, le temps de Peters avec eux est terminé. Il n’a pas fait partie des deux entretiens virtuels avec l’entraîneur-chef de Washington la semaine dernière, avec l’entraîneur-chef adjoint des Ravens de Baltimore et entraîneur de la ligne défensive Anthony Weaver et le coordonnateur défensif des Ravens Mike Macdonald, mais il sera au centre de la recherche à mesure que les entretiens reprennent. semaine.