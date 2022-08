Le nouveau directeur du développement économique d’Oswego cherche à attirer plus de restaurants, de détaillants spécialisés et de divertissements dans le village – Shaw Local

Le nouveau directeur du développement économique d’Oswego, Kevin Leighty, cherche à attirer des restaurants haut de gamme, des détaillants spécialisés et des divertissements familiaux dans le village.

Leighty apporte au village près d’une décennie d’expérience et un réel enthousiasme pour le développement économique.

“J’adore le gouvernement municipal”, a déclaré Leighty. “Cela me donne une chance de faire une différence dans la communauté et c’est quelque chose que je compte faire pour le reste de ma carrière.”

Leighty est originaire de Bartlett et est diplômée de la South Elgin High School avant de fréquenter la Northern Illinois University à DeKalb. Il a obtenu sa maîtrise en administration publique (MPA) de NIU en 2014.

Tout en obtenant son diplôme de NIU, il a fait un stage à la ville d’Elmhurst et a pu contribuer au développement économique de la ville.

Après avoir obtenu son MPA, Leighty a travaillé pendant plus de sept ans comme analyste de gestion pour le département de développement économique du village de Schaumburg. Pendant son séjour à Schaumburg, il a travaillé dans le domaine de la rétention et de l’expansion des entreprises, du marketing de recrutement des entreprises et des programmes d’incitation.

Leighty a été embauché par le village d’Oswego le 2 mai et réside actuellement à Warrenville.

Leighty a déclaré que l’équilibre entre l’originalité et l’activité économique l’avait attiré à Oswego. Après avoir rencontré le personnel du village, il a déclaré que leur vision du développement économique et leur désir d’avoir un directeur proactif avec de solides relations avec les entreprises et la communauté l’avaient convaincu de vouloir travailler pour le village.

Leighty a déclaré que les relations qu’il a nouées à Schaumburg avec des restaurants et des groupes de divertissement l’aideront à réaliser le désir du conseil du village d’offrir des restaurants et des divertissements de haute qualité à Oswego.

Leighty a dit qu’il était heureux à Schaumburg, mais a estimé qu’il était prêt à assumer plus de responsabilités et après avoir visité la communauté, il a été époustouflé.

“C’est toujours effrayant de quitter un travail que vous aimez”, a déclaré Leighty, “Mais depuis mon premier jour, c’est la bonne décision.”

Le directeur du développement économique Kevin Leighty à la salle du village d’Oswego, le 3 août 2022. (Photo fournie par le village d’Oswego)

Leighty a déclaré que les plans de « croissance intelligente » du président du village, Troy Parlier, s’alignaient sur sa propre vision et qu’ils semblaient parfaitement correspondre.

« De nombreuses communautés utiliseront le développement économique comme un outil pour croître et s’étendre rapidement », a déclaré Leighty. « C’est bien beau, mais il faut le faire intelligemment. Vous avez beaucoup de résidents qui sont ici depuis des années et des années, et vous ne voulez pas trop changer la communauté.

Leighty a déclaré que le but du développement économique est de développer de manière réfléchie les entreprises de la ville, d’améliorer les opportunités d’emploi, de réinvestir dans la communauté et d’apporter de nouveaux investissements, ce qui aide finalement à compenser le fardeau fiscal des résidents.

“Nous le faisons en recrutant activement de nouvelles entreprises en ville pour combler un créneau ou une demande comme le divertissement familial, et en aidant les entreprises existantes à se développer”, a-t-il déclaré.

Leighty développe un programme de maintien et d’expansion des entreprises pour le village qui identifiera les entreprises de la communauté et travaillera avec elles pour découvrir comment le village peut les aider à se développer.

L’une des responsabilités du directeur du développement économique est de faire l’inventaire des commerces actuels, de l’immobilier commercial et des opportunités de développement au sein du village.

Leighty a déclaré que l’inventaire des entreprises et des vitrines d’Oswego affichait des taux d’inoccupation bien inférieurs à la moyenne de l’industrie, et son bureau maintiendra qu’en contactant les propriétaires immobiliers commerciaux locaux ayant des postes vacants et en travaillant avec des courtiers de détail pour aider les propriétaires à combler les postes vacants avec des entreprises de qualité et aider avec les processus d’autorisation.

Leighty a déclaré que le faible coût des affaires, les opportunités de développement commercial et le développement résidentiel actif pour soutenir les entreprises font du village une perspective attrayante pour les entreprises.

Pourtant, pour rivaliser avec d’autres communautés, Leighty a déclaré qu’il était également important d’utiliser des incitations telles que la subvention aux entreprises du centre-ville, pour laquelle le village budgétise 40 000 $ par an, le fonds de prêt renouvelable et éventuellement des remboursements de la taxe de vente pour les grands détaillants comme Costco.

Amener un Costco à Oswego était un objectif du village bien avant le début de Leighty, mais il a déclaré que le débarquement d’un détaillant “baleine” comme Costco était toujours une priorité pour son bureau.

“Je dirais que cela se résume à l’établissement de relations”, a déclaré Leighty. “Je veux maintenir ces relations et continuer à leur rappeler pourquoi Oswego serait un endroit lucratif dans lequel investir.”

Leighty a déclaré que le développement des entreprises le long d’Orchard Road, à l’extrême ouest du village, est également une grande priorité pour son bureau, et il aimerait amener des restaurants qui offrent des restaurants haut de gamme, des détaillants spécialisés et plus de divertissements familiaux dans cette partie de la ville comme bien.

Leighty envisage d’apporter un Cooper’s Hawk au village et a noté qu’il existe plusieurs grands groupes de restaurants locaux et nationaux avec lesquels il aimerait travailler.

« Je suis heureux d’être ici et je suis très enthousiaste quant à l’avenir ici à Oswego », a déclaré Leighty.