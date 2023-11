Le nouveau directeur du CDC recommande TOUJOURS aux gens de porter des masques dans une nouvelle interview

Par Emily Joshu, journaliste santé pour Dailymail.Com





Le directeur du CDC a recommandé de se masquer dans une nouvelle interview

Cette recommandation intervient alors que les Américains évitent largement les masques et les vaccins.

Les responsables de la santé recommandent toujours de porter un masque pendant les vacances, même si les cas de Covid continuent de diminuer.

Le Dr Mandy Cohen, directrice des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), a recommandé lors d’un entretien de se masquer lors d’un voyage ou d’un rassemblement avec des proches – ainsi que de se faire vacciner contre le Covid-19 avant les vacances.

Ces indications interviennent alors que les cas de Covid continuent de diminuer et que jusqu’à quatre fois plus d’Américains évitent les vaccins mis à jour par rapport à l’année dernière.

Le Dr Cohen, qui a dirigé le ministère de la Santé et des Services sociaux de Caroline du Nord avant de prendre ses fonctions de directrice du CDC en juillet, a déclaré qu’elle et son mari, ainsi que ses filles de 9 et 11 ans, avaient tous reçu leur Covid et vaccins contre la grippe.

Elle a déclaré : « Je ne suis pas seulement une directrice du CDC. Je suis également médecin et maman. Et je veux vous dire ce que je fais pour ma propre famille.

Le Dr Mandy Cohen a recommandé le port du masque pendant cette période des fêtes, même si les Américains évitent les masques et les vaccins

Le Dr Cohen a accordé une interview à Yahoo sur les recommandations pour rester en sécurité pendant cette période des fêtes. Le site lui a demandé de répondre à six questions fréquemment posées concernant la santé et la période des fêtes, et elle a fourni des réponses pour chacune.

Lorsqu’on lui a demandé comment prévenir les maladies lors d’un voyage ou d’un rassemblement avec ses proches, la réponse du Dr Cohen comprenait le lavage des mains, l’amélioration de la ventilation à l’intérieur en ouvrant les fenêtres et le port d’un masque.

En réponse à une question ultérieure sur le virus respiratoire syncytial (VRS), le Dr Cohen a déclaré : « J’encouragerais [parents] d’utiliser les mêmes pratiques que nous avons toujours suivies, c’est-à-dire rester à la maison lorsque vous êtes malade, vous laver les mains, rester à l’écart des autres personnes susceptibles d’être malades et vous assurer que vous utilisez des outils pour vous protéger, qu’il s’agisse de masques, ventilation ou autres.

Le CDC n’a pas répondu aux demandes répétées de clarification de DailyMail.com sur ses recommandations officielles.

Sur son site Internet, l’agence de santé recommande actuellement de se masquer en présence d’autres personnes pendant au moins 10 jours si vous avez été testé positif au Covid, et jusqu’à 10 jours si vous avez été exposé à une personne testée positive.

“Une autre chose à laquelle vous devez penser est votre propre risque personnel”, a déclaré le Dr Cohen à propos du port du masque pendant les vacances.

Les hospitalisations continuent de baisser et sont nettement inférieures à celles de l’année dernière, selon les données du CDC

Le Dr Cohen a déclaré : « Je ne recommanderais pas quelque chose au peuple américain que je ne recommanderais pas à ma propre famille.

Le CDC n’est pas adapté à son objectif, déclare l’ancien directeur de l’agence Un rapport de 30 pages dévoilé par le Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS) appelle au CDC à se reconstruire complètement après une période de pandémie difficile qui a vu sa confiance du public s’effondrer.

“J’espère que les gens pourront entendre cela et apprendre à me connaître en tant que personne pour les aider à comprendre certaines des informations qu’ils entendent et comprendre pourquoi je le recommande à ma famille et que je veux qu’ils soient également en bonne santé.”

Elle a ajouté : « Une autre chose à laquelle vous voulez penser est votre propre risque personnel.

« Avez-vous plus de 65 ans ? Avez-vous une maladie sous-jacente ? Allez-vous rendre visite à quelqu’un de plus de 65 ans ? Êtes-vous en réunion avec quelqu’un qui suit un traitement contre le cancer ?

“Ces personnes courent le plus grand risque que quelque chose de grave se produise, donc dans ces cas-là, vous souhaitez utiliser autant de ces outils que possible.”

Après une augmentation plus tôt cet été, les cas de Covid ont régulièrement diminué depuis la mi-septembre, rapportent les données du CDC.

Au 28 octobre, dernières données disponibles, il y a eu 15 745 hospitalisations. À la même époque l’année dernière, il y en avait 23 311.

Aujourd’hui, les Américains ressentent la fatigue du Covid : 52 % déclarent qu’ils ne recevront « certainement » ou « probablement » pas les derniers vaccins de rappel Covid.

Le Dr Paul Offit, pédiatre, a déjà déclaré à DailyMail.com que les jeunes adultes n’avaient pas besoin du vaccin car ils présentaient déjà un faible risque de maladie grave.