Le nouveau directeur dit que la Galerie Beaverbrook est l’endroit où il est tombé amoureux de l’art

Même si la Galerie d’art Beaverbrook sera bientôt le lieu de travail de Bernard Doucet, le nouveau directeur général affirme que c’est aussi l’endroit où il est tombé amoureux de l’art à l’âge de neuf ans.

Doucet, qui a grandi à Saint John et à Cap-Lumière, arrivera à Fredericton avec 12 ans d’expérience à la tête de la Sobey Art Foundation et des travaux antérieurs à la Art Gallery of Nova Scotia.

En décembre, il succédera à Tom Smart, qui a pris sa retraite en avril.

Tom Smart a pris sa retraite de la Galerie d’art Beaverbrook en avril après sept ans à la barre. (Ed Hunter/CBC)

« C’est un sentiment tellement agréable de revenir chez moi, non seulement au Nouveau-Brunswick, mais aussi à l’endroit qui, vous savez, a en quelque sorte lancé ma passion pour l’art », a déclaré Doucet dans une entrevue.

Le nouveau directeur a déclaré qu’il souhaitait renforcer les liens de la galerie avec la région de la capitale et les nombreuses communautés qui la composent.

Étant le premier Acadien à occuper ce poste, Doucet espère faire de l’art et de la culture acadiennes une priorité et, en retour, accueillir davantage de publics acadiens.

« Il existe des artistes remarquables dans toutes les communautés acadiennes », a-t-il déclaré.

« Le sentiment à l’avenir, sur le plan des échanges culturels et communautaires, devrait être que les portes sont grandes ouvertes au Beaverbrook pour les artistes et le public acadiens, et j’ai l’intention de travailler très fort pour que cela se réalise. »

Il voit également une opportunité de mieux servir les militaires et leurs familles vivant à Oromocto, et espère créer des programmes spécialement pour eux.

Faire connaître la galerie aux membres de la communauté et ce qu’elle peut leur offrir est une priorité essentielle pour Doucet. (Jon Collicott/CBC)

« Je crois en la responsabilité des institutions comme Beaverbrook de s’engager de manière proactive auprès des communautés », a déclaré Doucet.

« Il ne s’agit pas, vous savez, d’attendre que le public apparaisse, mais de démontrer sa pertinence pour diverses circonscriptions et de renforcer l’attachement émotionnel des citoyens à une institution comme celle-ci. »