Le nouveau directeur de Mason Greenwood déclare que la signature du prêt est une « question délicate » | Nouvelles du monde

Le nouveau manager de Mason Greenwood a déclaré que la signature du joueur était une « question délicate » et « une situation assez difficile à aborder ».

Bois vert a quitté Manchester United le jour de la date limite de transfert au milieu de questions sur son avenir, après qu’une accusation de tentative de viol contre le footballeur ait été abandonnée plus tôt cette année.

Il a rejoint l’équipe espagnole de Getafe grâce à un prêt d’une saison.

Le nouveau manager Jose Bordalas a déclaré qu’il ne voulait pas s’impliquer dans « d’autres problèmes » lorsqu’on l’a interrogé sur les affaires de Greenwood en dehors du terrain.

« En ce moment, c’est une situation assez difficile à aborder », a-t-il déclaré. « C’est vraiment une question délicate.

« Nous savons ce qui s’est passé, je pense que tout le monde le sait, et des mesures ont été prises.

« Parlons de football. Je ne pense pas que nous ayons besoin d’aborder d’autres sujets. »

Bordalas a salué Greenwood comme un « grand joueur de football » qui « arrive à Getafe avec de grands espoirs ».

« Nous allons le soutenir pour qu’il puisse retrouver son meilleur niveau », a-t-il ajouté.

L’attaquant a été accusé de tentative de viol, d’agression et de comportement de contrôle et de coercition en octobre 2022. Il avait initialement été arrêté en janvier de la même année.

En février 2023, le Crown Prosecution Service (CPS) a déclaré il avait le « devoir d’arrêter l’affaire » suite au « retrait de témoins clés et de nouveaux éléments révélés ».

Ces développements signifiaient qu’il n’y avait « plus de perspective réaliste de condamnation » et ont conduit à la décision du CPS de mettre fin aux poursuites et d’abandonner les charges retenues contre Greenwood.

Suite à une enquête interne, Manchester United a déclaré l’attaquant ne jouerait pas pour le club.

Dans un communiqué, le club a déclaré : « Toutes les personnes impliquées, y compris Mason, reconnaissent les difficultés qu’il aura à reprendre sa carrière à Manchester United.

« Il a donc été mutuellement convenu qu’il serait plus approprié qu’il le fasse loin d’Old Trafford, et nous allons maintenant travailler avec Mason pour atteindre ce résultat. »

Greenwood a déclaré : « J’accepte pleinement que j’ai fait des erreurs… et j’assume ma part de responsabilité. »

Il a toujours nié toute accusation criminelle.