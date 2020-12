Avec quelqu’un qui meurt du COVID-19 toutes les 17 secondes selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les attentes sont élevées pour les vaccins contre le coronavirus actuellement sous examen et en attente d’approbation par l’UE.

La responsabilité est lourde et incombe à Emer Cooke, la nouvelle directrice exécutive de l’Agence européenne des médicaments (EMA), et à son équipe.

Selon le média Politico, elle est l’une des 28 personnes les plus importantes d’Europe aujourd’hui – et a du pain sur la planche pour qu’elle approuve le plus rapidement possible un vaccin pour les citoyens des États membres de l’UE.

« Nous avons deux vaccins en cours d’évaluation active. Nous les avons reçus le 1er septembre et nous devrions avoir un avis scientifique le 29 décembre au plus tard pour Pfizer et BioNTech et le 12 janvier sur le vaccin Moderna », a-t-elle déclaré dans un entretien avec Euronews. via vidéoconférence.

Le premier est actuellement en cours de déploiement au Royaume-Uni, premier pays au monde à approuver le vaccin Pfizer. Selon Cooke, le Royaume-Uni a progressé plus rapidement car il utilisait un processus d’autorisation temporaire en vertu du droit de l’UE, mais elle a déclaré qu’un processus d’évaluation solide était en cours dans l’UE pour s’assurer que les 27 pays de l’UE disposeraient d’une licence appropriée.

« C’est un processus d’évaluation très robuste impliquant notre comité scientifique, un processus d’examen par les pairs, des va-et-vient pour s’assurer que nous n’avons rien manqué et c’est à la fin de ce processus que nous conclurons si nous sommes convaincus que les avantages l’emportent sur les risques et le vaccin est de haute qualité, de haute sécurité et efficace », a-t-elle déclaré.

En plus d’approuver sa licence initiale, Cooke a expliqué qu’un « suivi post-autorisation » continuerait d’étudier la sécurité une fois qu’il a été utilisé dans des populations beaucoup plus élevées qu’il n’a été utilisé dans les essais cliniques.

Quelque 30 000 sujets ont été étudiés par des entreprises au cours d’essais cliniques, principalement des adultes et des personnes âgées, mais aussi des patients atteints de maladies existantes, mais Cooke a déclaré qu’il lui incombait d’informer le public sur « la sécurité et la qualité du vaccin ».

«Nous sommes la source des données sur le produit. Nous en savons plus que quiconque à l’exception de l’entreprise. Et si les gens sont concernés, nous voulons faire tout ce que nous pouvons pour nous assurer que vous êtes heureux, que vous pouvez faire confiance au vaccin, c’est notre responsabilité », a-t-elle déclaré, ajoutant que ce pourrait être une« bonne idée »pour elle de passer à la télévision en direct pour insuffler confiance dans le vaccin.

