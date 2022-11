Le nouveau directeur de la bibliothèque de St. Charles cherche à connaître les besoins du personnel et des résidents – Shaw Local

Apprendre à connaître son personnel ainsi que la communauté est l’une des principales priorités de Kate Buckson en tant que nouvelle directrice de la bibliothèque publique de St. Charles.

“Je veux vraiment passer beaucoup de temps à apprendre, apprendre du personnel et parler aux clients et voir ce que les gens veulent, puis commencer à développer des priorités en fonction de cela”, a déclaré Buckson, qui a commencé le 7 novembre et a été embauché à la suite d’un recherche à l’échelle nationale. « Et j’ai eu l’accueil le plus chaleureux. Le personnel a été si gentil et si accueillant et si généreux. Et je me sens vraiment, vraiment chanceux d’être ici.

Une journée portes ouvertes pour permettre au public de la rencontrer est prévue pour le début de l’année prochaine. Buckson était auparavant directeur exécutif du district de la bibliothèque publique de La Grange Park depuis sept ans.

Comme la bibliothèque publique de St. Charles, la bibliothèque publique de La Grange Park est une bibliothèque de district et est son propre organisme fiscal.

“Elle a donc l’expérience de ce type de bibliothèque”, a déclaré le président du conseil d’administration de la bibliothèque St. Charles, Robert Gephart, après que le conseil a voté pour l’embaucher. “Nous cherchions quelqu’un pour nous accompagner dans cette prochaine étape.”

Buckson remplace Edith Craig, qui a soumis en avril sa lettre de démission annonçant qu’elle démissionnait après plus de cinq ans à son poste. Pendant son mandat de directrice, Craig a supervisé la rénovation et l’agrandissement de 18,6 millions de dollars de la bibliothèque, qui a ouvert ses portes au public en juillet 2021.

La bibliothèque publique de St. Charles dessert plus de personnes que la bibliothèque publique de La Grange Park et Buckson a déclaré qu’elle était impatiente d’appliquer ses compétences dans une bibliothèque plus vaste.

Kate Buckson a récemment commencé son rôle de directrice de la bibliothèque publique de St. Charles. Au cours des sept dernières années, elle a été directrice exécutive du district de la bibliothèque publique de La Grange Park. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

“Trouver un endroit où je sentais que je pouvais avoir un impact et près de la communauté où je vis, St. Charles semblait être une opportunité incroyable”, a-t-elle déclaré. « C’est une belle opportunité pour tout le monde. Je me sens plutôt privilégié d’avoir été choisi. C’est un privilège pour moi de pouvoir entrer dans ce rôle. »

Depuis 2019, Buckson et son mari, Ryan, vivent à Big Rock, situé dans le sud-ouest du comté de Kane, près de Sugar Grove. Le couple a trois enfants.

Elle a été nommée au conseil du canton de Big Rock plus tôt cette année.

“Je suis très intéressé par le gouvernement local”, a déclaré Buckson. « Je pense qu’il est important de servir sa communauté. Je pensais que c’était quelque chose que je pouvais faire pour servir ma communauté et être utile, mais c’est aussi un excellent moyen pour moi d’apprendre à connaître la communauté, étant encore un résident relativement nouveau.

Buckson, 40 ans, a grandi à Downers Grove. Elle est titulaire d’une maîtrise en bibliothéconomie et sciences de l’information de la Wayne State University ainsi que d’un baccalauréat ès arts en anglais de la Northern Illinois University.

Le district de la bibliothèque publique de St. Charles est l’un des plus grands districts de bibliothèques de l’État, a déclaré Buckson. Et elle sait à quel point la bibliothèque est un élément dynamique de la communauté.

« C’est un endroit très spécial », dit-elle. « J’apprends déjà à quel point la bibliothèque est importante pour la communauté.

Elle a noté comment l’équipe de sensibilisation de la bibliothèque publique de St. Charles fournira des documents aux personnes qui sont dans des maisons de retraite ou qui sont confinées à la maison. De plus, Buckson a félicité la bibliothèque pour son innovation.

“Vous voyez la fine pointe de ce qui se passe dans les services de bibliothèque”, a déclaré Buckson.

Les bibliothèques sont devenues un lieu de rassemblement pour la communauté et pas seulement un lieu où aller pour obtenir des informations et des ressources. Mais les services de la bibliothèque St. Charles ne se limitent pas aux limites physiques du bâtiment.

“Ce que nous avons appris de la pandémie, c’est que les services virtuels sont également incroyablement importants”, a déclaré Buckson. « Les gens ne doivent pas nécessairement venir à la bibliothèque si ce n’est pas quelque chose pour lequel ils ont le temps, mais nous offrons quand même des ressources aux gens. Nous avons vraiment élargi notre portée et la pandémie a appris, je pense, à beaucoup de bibliothécaires que la présence virtuelle est très essentielle pour les personnes qui ne veulent pas entrer dans la bibliothèque ou qui ne se sentent pas en sécurité ou qui n’ont tout simplement pas le temps. Mais nous offrons des choses auxquelles ils peuvent accéder dans un train, ou pendant une pause déjeuner ou depuis chez eux.

Faire connaître l’offre des bibliothèques est un défi auquel les bibliothèques continuent de faire face, a-t-elle déclaré.

« La volonté de notre équipe est de continuer à rechercher des moyens d’impliquer les gens dans l’information afin qu’ils sachent ce que la bibliothèque offre », a déclaré Buckson. « La plupart des gens ne savent pas que vous pouvez écouter des livres audio gratuits à partir de votre téléphone avec la carte de bibliothèque. Beaucoup de gens ne savent pas que nous avons des chambres calmes que vous pouvez louer si vous devez passer un appel Zoom. Nous jouons un rôle vraiment important, dans la vie des gens et dans la communauté dans son ensemble.

À l’avenir, Buckson travaillera sur un nouveau plan stratégique pour la bibliothèque. En aidant à élaborer un nouveau plan stratégique, elle sollicitera les commentaires de la communauté.

« Il peut parfois être difficile de vraiment saisir quels sont les besoins de la communauté et ce que les gens attendent de leur bibliothèque », a-t-elle déclaré. « Cela peut être dû en partie au fait qu’ils ne sont pas au courant de ce que nous offrons déjà ou parce que les choses qu’ils apprécient peuvent être si différentes. Et nous devons décider quoi prioriser parmi toutes les différentes idées que nous obtenons. Je pense donc qu’un défi pour moi personnellement et aussi pour notre bibliothèque sera de trouver un moyen de vraiment s’engager avec nos résidents pendant le processus de planification stratégique et de trouver des moyens de prioriser les commentaires que nous recevons afin que nous puissions continuer à avoir la bibliothèque être un endroit qui appartient vraiment à la communauté, qui répond vraiment aux besoins qu’ils ont identifiés.