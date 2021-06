Le nouveau dinosaure sauropode est le plus grand jamais découvert en Australie, parmi les 5 plus grands au monde

Les scientifiques ont confirmé la découverte d’une nouvelle espèce de dinosaure en Australie, l’une des plus grandes au monde, plus d’une décennie après que les éleveurs de bétail ont découvert pour la première fois les os de l’animal. Le sauropode herbivore vivait au Crétacé il y a entre 92 et 96 millions d’années lorsque l’Australie était rattachée à l’Antarctique, selon un document de recherche publié lundi. Les paléontologues ont estimé que le dinosaure atteignait une hauteur de 5 à 6,5 mètres à la hanche et de 25 à 30 mètres de long, ce qui le rend aussi long qu’un terrain de basket et aussi haut qu’un immeuble de deux étages.

Cela fait de la nouvelle espèce le plus grand dinosaure jamais trouvé en Australie et le place parmi les cinq premiers au monde, rejoignant un groupe d’élite de titanosaures qui n’avait été découvert qu’en Amérique du Sud. « Des découvertes comme celle-ci ne sont que la pointe de l’iceberg », a déclaré Scott Hocknull, conservateur et paléontologue du Queensland Museum.

Les paléontologues ont nommé le sauropode « Australotitan cooperensis », combinant « titan du sud » avec le nom d’un ruisseau près de l’endroit où les premiers ossements de la créature ont été trouvés en 2006 sur une propriété d’élevage de bétail à Eromanga, dans l’État du Queensland.

La confirmation de la nouvelle espèce marque un long voyage de dix-sept ans pour d’abord déterrer puis comparer les ossements de « Cooper », comme le dinosaure est connu de manière plus informelle, à d’autres découvertes.

Les os de dinosaures sont énormes, lourds et fragiles et sont conservés dans des musées du monde entier, ce qui rend les études scientifiques difficiles.

L’équipe du musée d’histoire naturelle d’Eromanga et du musée du Queensland a utilisé pour la première fois une nouvelle technologie numérique pour scanner en 3D chaque os à des fins de comparaison.

« Pour nous assurer que l’Australotitan était une espèce différente, nous devions comparer ses os à ceux d’autres espèces du Queensland et du monde », a déclaré Hocknull. « C’était une tâche très longue et laborieuse. »

Robyn Mackenzie, qui rassemblait du bétail avec son mari Stuart sur leur propriété lorsqu’ils ont découvert les ossements, a fondé le musée d’histoire naturelle d’Eromanga pour abriter la découverte.

Une série de nouvelles découvertes de squelettes de dinosaures dans la région, ainsi qu’une étagère rocheuse qui aurait été une voie de passage des sauropodes, attendent toujours une étude scientifique complète.

« Le tourisme paléo a été énorme à l’échelle mondiale, nous nous attendons donc à beaucoup d’intérêt international lorsque nos frontières rouvriront », a déclaré Mackenzie, maintenant paléontologue de terrain.

Hocknull a déclaré que des spécimens de dinosaures encore plus gros attendent d’être découverts, étant donné que les sauropodes herbivores étaient généralement la proie d’énormes théropodes.

« Nous avons trouvé quelques petits dinosaures théropodes en Australie… mais cela n’aurait pas dérangé Australotitan, ce qui suggère qu’il y a un très gros dinosaure prédateur quelque part. Nous ne l’avons tout simplement pas encore trouvé. »

