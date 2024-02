Le nouveau développement d’OKC vise à devenir « l’épicentre du divertissement »

CELA AURA SUR LA VILLE. LE DÉVELOPPEMENT OAK SERA PLUS QUE DE SIMPLES APPARTEMENTS. CE TERRAIN DE 20 ACRES DEVIENDRA UN NOMBRE DE RESTAURANTS, UN LIEU D’AFFAIRES, UN ESPACE POUR SE CONNECTER ET POURRAIT DEVENIR LE PROCHAIN ​​QUARTIER DE DIVERTISSEMENT. Mais je pense que ça va changer non seulement le visage de l’intersection, mais je pense que l’offre d’un endroit où aller et être à OKLAHOMA CITY. UN QUARTIER À USAGE MIXTE SUR NORTHWEST EXPRESSWAY ET PENN ACCUEILLERA DES CENTAINES DE PERSONNES ET UN ENDROIT POUR PLUSIEURS MAGASINS COMME WILLIAMS-SONOMA, POTTERY GRANGE ET PLUS. MAIS MAINTENANT, NOUS POUVONS AJOUTER UN LIEU ÉVÉNEMENTIEL À LA LISTE, PAS SEULEMENT DE LA MUSIQUE ET UN LIEU MUSICAL DANS LEQUEL NOUS AVONS PASSÉ BEAUCOUP DE TEMPS ET DE CAPITAL À CONCEVOIR ET À INVESTIR. MAIS CELA VA ÊTRE UN ENGAGEMENT SIGNIFICATIF POUR L’ART. Un engagement important envers les développeurs d’espace communautaire qui prévoient maintenant une scène d’un million de dollars sous des sculptures artistiques et un système audio caché. Ils l’appellent un quartier en plein essor au cœur d’OKC. MAIS LE NOM OFFICIEL DE L’ESPACE VERT DE 7 000 PIEDS CARRÉS EST HEARTWOOD PARK, CE QUI SIGNIFIE LE NOYAU OU LE CŒUR DE L’ARBRE ET ET, EUH, C’EST VRAIMENT CE QUI EST AU CENTRE DU PROJET. Mais tout en apportant un impact sur la vie nocturne des voisins de la région, nous avons essayé de faire attention à l’endroit où se trouve le parc. Et donc c’est à peu près aussi proche de Penn et loin des résidents existants qui vivent dans le quartier que vous auriez pu l’avoir. CELA APPORTERA UNE VIVITÉ DIFFÉRENTE, VOUS SAVEZ, À L’INTERSECTION. Mais nous espérons que ce sera fait d’une manière respectueuse de nos voisins. LA PREMIÈRE PHASE DE CONSTRUCTION COMPREND LE COMMERCE DE DÉTAIL ET L’ESPACE DU LIEU ÉVÉNEMENTIEL, W

Le nouveau développement d’Oklahoma City vise à devenir « l’épicentre du divertissement » avec un lieu événementiel Le terrain de 20 acres deviendra un centre avec de nombreux restaurants, un lieu d’affaires, un espace pour se connecter et, selon les promoteurs, le prochain lieu de divertissement. Mise à jour : 16h40 CST, le 13 février 2024 Un promoteur affirme qu’un « épicentre du divertissement » fait son chemin vers Oklahoma City. Un projet déjà prévu de vente au détail et de vie résidentielle appelé « The Oak » près de Northwest Expressway et de Pennsylvania Avenue comprendra désormais un lieu événementiel. Le terrain de 20 acres deviendra un centre avec de nombreux restaurants, un lieu d’affaires, un espace pour se connecter et, selon les promoteurs, le prochain lieu de divertissement. Obtenez les dernières nouvelles intéressantes en cliquant ici. face non seulement à l’intersection, mais aussi à l’offre d’un endroit où aller et être à OKC”, a déclaré Ryan McNeill, fondateur de Veritas Development. Le quartier à usage mixte abritera des centaines de personnes et abritera plusieurs magasins. comme Williams Sonoma, Pottery Barn et plus encore. Désormais, les gens peuvent ajouter « lieu événementiel » à la liste. « Pas seulement de la musique et une salle de concert que nous avons consacré beaucoup de temps et de capitaux à concevoir et à investir, mais un engagement significatif envers l’art qui est important pour l’espace communautaire », a déclaré McNeill. Les développeurs prévoient une scène d’un million de dollars abritant des sculptures d’art et un système de son caché. Ils l'appellent un quartier en plein essor au cœur d'Oklahoma City, mais le nom officiel de cet espace vert de 7 000 pieds carrés est "Heartwood Park". "Ce qui signifie le noyau ou le cœur de l'arbre, qui est le centre de "Nous avons essayé de garder à l'esprit l'endroit où se trouve le parc, et il est aussi proche de Penn et aussi loin des résidents existants. " qui vivent dans le quartier comme vous auriez pu le faire", a déclaré McNeill. "Cela apportera une vivacité différente à l'intersection, mais nous espérons que cela sera fait d'une manière respectueuse envers nos voisins." La première phase de construction comprend les commerces de détail et l'espace événementiel, qui devraient être terminés cet automne. Ils le qualifient de quartier en plein essor au cœur d'Oklahoma City, mais le nom officiel de cet espace vert de 7 000 pieds carrés est « Heartwood Park ». "Ce qui signifie le noyau ou le cœur de l'arbre, qui est le centre du projet", a déclaré McNeill. >> Téléchargez l'application KOCO 5 Mais est-ce que le fait d'amener la vie nocturne aurait un impact sur les voisins du quartier ? "Nous avons essayé de garder à l'esprit l'endroit où se trouve le parc, et il est à peu près aussi proche de Penn et aussi éloigné des résidents existants qui vivent dans le quartier que possible", a déclaré McNeill. "Cela apportera une vivacité différente à l'intersection, mais nous espérons que cela sera fait d'une manière respectueuse envers nos voisins." La première phase de construction comprend les commerces de détail et l'espace événementiel, qui devraient être achevés cet automne.