Le nouveau design du Xiaomi 12T Pro apporte un look contemporain, conçu pour être un objet sculptural

Le Xiaomi 12T Pro est arrivé dans une édition Daniel Arsham, a annoncé le fabricant aujourd’hui. Le téléphone est un projet conjoint avec l’artiste basé à New York qui a développé l’appareil pour qu’il soit une “sculpture avec un but en dehors de celui-ci en tant qu’objet fonctionnel”.

L’appareil lui-même est une version 12/256 Go avec un chipset Snapdragon 8+ Gen 1 et un appareil photo 200 MP mais le panneau arrière est vert, avec des cristaux de couleur cuivre qui brillent différemment sous l’angle.

Daniel Arsham a déclaré que dans 20 ans, les personnes qui auront ce téléphone l’utiliseront comme un objet sculptural, lié à un moment particulier dans le temps et le portant au-delà de sa fonctionnalité. L’artiste conceptuel a expérimenté la création de différentes textures, de sorte que le panneau arrière est le résultat de “ses propositions sculpturales d’obsolescence et d’érosions naturelles sur un smartphone”.



Daniel Arsham

Xiaomi a déclaré que la collaboration est construite “vers un avenir imaginé de dématérialisation numérique” et est guidée par les valeurs fondamentales de l’entreprise en matière d’innovation, de conception et de production. Ce téléphone unique coûtera 899 € et seulement 2 000 unités seront fabriquées.

Les précommandes commencent le 5 décembre, avec la vente effective du Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition prévue pour le 16 décembre sur mi.com, ainsi que sur highsnobiety.com. Un pop-up store fera également son apparition pendant deux jours à Berlin lors du lancement.

La source