La nouvelle députée écossaise a expliqué qu’elle espérait être un modèle pour d’autres minorités après avoir été élue à Westminster.

La nouvelle députée du SNP, Anum Qaisar-Javed, a également promis qu’elle «se battrait pour l’indépendance» après avoir été élue pour représenter la circonscription d’Airdrie et Shotts.

L’élection partielle, qui a eu lieu juste une semaine après l’élection du Parlement écossais, a été déclenchée par la décision de l’ancien député Neil Gray de se retirer de la Chambre des communes et de se présenter à Holyrood.

Après avoir été élue dans la circonscription correspondante du Parlement écossais la semaine dernière, Mme Javed, 28 ans, a conservé le siège qu’il occupait – mais avec une majorité en baisse sur les 5201 détenus par M. Gray en 2019.

Elle a sondé 10 129 voix, devant le candidat travailliste et conseiller local Kenneth Stevenson qui est arrivé deuxième avec 8 372 voix, une majorité de 1 757.

Le candidat conservateur Ben Callaghan a obtenu 2 812 voix, le libéral démocrate Stephen Arrundale quatrième avec 220 voix.

Le taux de participation aux élections était de 34,3%, Mme Javed affirmant que c’était « faible » mais ajoutant qu’elle était fière du bilan du SNP dans la région et « fière d’être élue députée d’Airdrie et Shotts ».

Son élection a eu lieu alors que le Parlement écossais voyait son groupe de députés le plus diversifié jamais assermenté, avec des femmes de couleur élues à Holyrood pour la première fois.

Mme Javed, enseignante en études modernes, a déclaré qu’elle avait enseigné à ses élèves les raisons pour lesquelles il y avait moins de personnes issues des communautés minoritaires en politique.

Elle a déclaré: «Nous parlons de raisons telles que le manque de modèles, et cela a pris jusqu’en 2021, mais maintenant nous avons deux femmes de couleur au Parlement écossais.

« Mais je ne veux pas seulement que les femmes de couleur me regardent, ou les gens de couleur, je veux que n’importe qui de n’importe quel groupe minoritaire puisse me regarder et dire ‘si elle peut le faire, moi aussi’. »

Dans un discours prononcé après le dépouillement des votes à l’installation sportive régionale de Ravenscraig à Motherwell, elle a promis qu’elle «se battrait pour l’indépendance».

Elle a ajouté: «La priorité initiale doit être le rétablissement de Covid, nous venons de traverser une pandémie, les gens ont vraiment lutté cette année.

«Et alors que nous traversons la pandémie et que le moment sera venu, alors oui, bien sûr, nous chercherons à faire campagne pour un autre référendum sur l’indépendance, comme c’est le droit du peuple écossais.

« Quel que soit le résultat de ce référendum, qu’il en soit ainsi, mais ce choix est d’une importance capitale. »