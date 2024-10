Le « nouveau départ » du prince Harry avec de jeunes membres de la famille royale à l’horizon

Le prince Harry et Meghan Markle pourraient bientôt accueillir de « jeunes membres de la famille royale » dans leur propriété nouvellement acquise de 3,6 millions de livres sterling sur la pittoresque côte ouest du Portugal, comme l’a spéculé l’initié royal et ancien majordome Grant Harrold.

Leur dernière résidence européenne, située à une heure au sud de Lisbonne entre Comporta et Melides, fait partie de l’exclusif CostaTerra Golf and Ocean Club, un domaine de 722 acres apprécié pour son intimité et son attrait auprès de l’élite.

Selon Harrold, la décision des Sussex pourrait marquer une nouvelle tentative de réconciliation avec leurs proches royaux.

« Je ne serais pas surpris si certains membres de la famille royale plus jeunes étaient impatients de rendre visite à Harry et Meghan dans leur nouvelle maison », a-t-il déclaré. Le New York Post, ajoutant que « quelques-uns de leurs amis célèbres » pourraient également faire partie de la liste des invités.

Leur nouveau refuge, niché à l’écart du tourisme intense, pourrait bien ouvrir la voie à la renaissance des liens familiaux au milieu du paysage tranquille du Portugal.

Alors que le prince Harry et Meghan Markle envisagent de renouer les liens avec sa famille, l’initié royal Grant Harrold estime que leur récent achat de propriété au Portugal pourrait être une étape cruciale.

« J’ai toujours dit que je pensais que la relation de Harry avec la famille royale s’améliorerait avec le temps », a-t-il déclaré, soulignant la récente période de calme comme un signe positif pour la réconciliation.

Il suggère que déménager en Europe, même en dehors du Royaume-Uni, pourrait faciliter la capacité d’Harry à passer plus de temps au Royaume-Uni, indiquant un potentiel dégel des relations avec la famille royale.

La nouvelle maison du CostaTerra Golf and Ocean Club fait partie d’une entreprise fondée par Mike Meldman, connu pour créer des communautés résidentielles et de golf luxueuses dans le monde entier.

Il est intéressant de noter que le couple a un lien familial avec l’entreprise, puisque le mari de la princesse Eugénie, Jack Brooksbank, y est employé.

Ce lien a peut-être influencé leur décision d’acheter la propriété, apparemment motivée par la princesse Eugénie et son mari, qui possèdent également une maison dans le quartier de Melides, juste au sud de Lisbonne.

Les Sussex étant désormais installés dans un lieu serein et riche, la porte pourrait être ouverte à de futures visites des proches de Harry, marquant ainsi un nouveau chapitre dans leurs relations royales.