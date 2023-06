Le nouveau d’Aditi Rao Hydari "Or fondu" Look revu par Tamannaah

Aditi Rao Hydari est une vision à voir dans sa dernière publication Instagram et son amie de l’industrie Tamannaah est totalement d’accord. L’actrice de Jubilee a béni nos flux jeudi avec de belles images d’elle-même dans un magnifique lehenga doré. Dans les quatre images partagées, Aditi Rao Hydari était absolument magnifique. Partageant les images sur son mur Instagram, Aditi Rao Hydari a simplement écrit : « Molten golden ». La publication a été un succès instantané sur les réseaux sociaux. L’actrice de Bollywood Tamannaah, qui se prépare pour la sortie de Lust Stories 2, a également réagi à la photo tout en laissant le commentaire le plus doux. Elle a écrit : « Ta beauté.

Jetez un oeil à l’image ici:

Dimanche dernier, Aditi s’est éloigné du monde de la danse classique et a dansé sur Fifty Fifty’s Cupid. Elle a été vue en train d’interpréter la danse emoji sur la chanson à succès, aux côtés du styliste Divyak D’Souza. Dans la vidéo, Aditi Rao Hydari est vue vêtue d’une mini-jupe et d’une veste surdimensionnée. Comme toujours, l’actrice est adorable dans la vidéo. Dans la légende, elle a écrit : « Tutoriel de danse emoji spécial dimanche. J’adore notre DOP Mitsy pour avoir supporté nos nombreuses reprises.

Il y a quelques jours, Aditi Rao Hydari a fait la une des journaux lorsqu’elle a rendu visite à l’actrice Bina Kak à Jaipur. Elle était accompagnée de son petit ami, l’acteur Siddharth. Bina Kak a partagé des images de la rencontre chez elle au Rajasthan. Partageant les images, Bina Kak a écrit : « Le plus heureux quand les enfants me rendent visite à la maison. » Deanne Panday a écrit : « De si belles photos. »

Jetez un oeil au post ici:

Côté travail, Aditi sera vu dans Gandhi parle aux côtés de Vijay Sethupathi, Arvind Swami et Siddarth Jadhav. De plus, Aditi devrait apparaître dans Sanjay Leela Bhansali’s Heeramandioù elle partagera l’écran avec Manisha Koirala, Sonakshi Sinha, Richa Chadha, Sharmin Segal et Sanjeeda Sheikh.