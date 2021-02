Le nouveau créateur MetaHuman d’Epic, alimenté par Unreal Engine, crée des humains numériques en une heure

Le fabricant de Fortnite Epic Games a révélé son nouveau MetaHuman Creator, une nouvelle application basée sur un navigateur qui permet aux développeurs de jeux et aux créateurs de contenu 3D en temps réel de créer des humains numériques en moins d’une heure, une procédure qui prend généralement des semaines ou des mois. Le créateur MetaHuman d’Epic s’exécute dans le cloud via le streaming de pixels Unreal Engine. Outre la création d’humains numériques, MetaHuman Creator permet également aux équipes de faire évoluer et de créer facilement de nombreux types de personnages pour répondre aux exigences des plates-formes de nouvelle génération et de la production virtuelle haut de gamme.

MetaHuman Creator permet aux utilisateurs de créer facilement de nouveaux personnages grâce à des flux de travail intuitifs qui leur permettent de sculpter et de créer des résultats comme ils le souhaitent. Au fur et à mesure des ajustements, MetaHuman Creator fusionne les exemples réels de la bibliothèque de manière plausible et limitée par les données. Les utilisateurs peuvent choisir un point de départ en sélectionnant un certain nombre de visages prédéfinis pour contribuer à leur humain à partir de la gamme d’échantillons disponibles dans la base de données. Les utilisateurs peuvent appliquer une variété de styles de cheveux qui utilisent le système capillaire basé sur les mèches d’Unreal Engine, ou des cartes capillaires pour les plates-formes bas de gamme.Il existe également un ensemble d’exemples de vêtements parmi lesquels choisir, ainsi que 18 types de corps aux proportions différentes. Lorsqu’ils sont prêts, les utilisateurs peuvent télécharger l’actif via Quixel Bridge, entièrement configuré et prêt pour l’animation et la capture de mouvement dans Unreal Engine, avec des niveaux de détail. Les utilisateurs obtiendront également les données source sous la forme d’un fichier Maya, y compris les maillages, le squelette, la plate-forme faciale, les commandes d’animation et les matériaux.

Une fois dans Unreal Engine, les utilisateurs peuvent également animer l’actif humain numérique à l’aide d’une gamme d’outils de capture de performances tels que l’application iOS Live Link Face d’Unreal Engine. Epic travaille également actuellement avec des fournisseurs sur la prise en charge des solutions ARKit, Faceware, JALI, Speech Graphics, Dynamixyz, DI4D, Digital Domain et Cubic Motion – ou leur attribuer une image clé manuellement. Les animations créées pour un MetaHuman s’exécuteront sur d’autres MetaHumans, permettant aux utilisateurs de réutiliser facilement une seule performance sur plusieurs personnages ou projets Unreal Engine.

Pour illustrer la qualité des humains numériques rendus possibles avec MetaHuman Creator, Epic publie deux exemples de personnages entièrement finis disponibles pour explorer, modifier et utiliser dans des projets exécutés sur Unreal Engine 4.26.1 et versions ultérieures. MetaHuman Creator sera disponible dans le cadre d’un programme Early Access dans les prochains mois.

«Jusqu’à présent, l’une des tâches les plus ardues de la création de contenu 3D a été de construire des humains numériques vraiment convaincants. Même les artistes les plus expérimentés ont besoin de beaucoup de temps, d’efforts et d’équipement, pour un seul personnage », a déclaré Vladimir Mastilovic, vice-président, Digital Humans Technology chez Epic Games. «Après des décennies de recherche et développement, et grâce à l’intégration d’entreprises comme 3Lateral, Cubic Motion et Quixel dans la famille Epic, cette barrière est en train d’être effacée grâce à Unreal Engine, et nous sommes ravis de présenter MetaHuman Creator», a-t-il déclaré.