Le nouveau contrôleur Xbox, Stellar Shift, met Deep Space dans la paume de vos mains

Xbox a sorti le troisième contrôleur de son Série Shift édition spéciale mardi. Surnommé “Stellar Shift”, le nouveau contrôleur arbore une finition brillante de couleur bleu à violet sur le dessus avec un motif de tourbillon noir et violet sur les poignées en dessous.

Comme les autres manettes Xbox de la série Shift Special Edition, la manette Stellar Shift est dotée de poignées texturées, de pare-chocs et d’un boîtier arrière pour une prise en main confortable et stable. Il y a aussi une prise audio 3,5 mm pour brancher un casque de jeu et un bouton de partage dédié qui permet aux joueurs de capturer et de partager facilement des captures d’écran et des vidéos.

L’utilisation de la manette sur votre console Xbox Series X ou S débloquera un arrière-plan cosmique unique. Les instructions pour activer l’arrière-plan personnalisé se trouvent sur le Page d’assistance Xbox.

Le contrôleur sans fil Stellar Shift se vend 70 $ et est .

Xbox n’a pas immédiatement répondu à un commentaire concernant d’éventuels ajouts futurs à la série de manettes sans fil Shift Special Edition.