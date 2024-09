Le nouveau contrat de Sidney Crosby le maintient avec les Penguins — et aux commandes

Avant le premier match d’ouverture à domicile de Sidney Crosby à la Mellon Arena de Pittsburgh, aujourd’hui disparue, en octobre 2005, Mario Lemieux est passé devant une mêlée de médias encerclant Crosby et est entré dans le salon des joueurs, se versant une tasse de café noir.

Souriant, il a déclaré qu’il serait bientôt « oublié ». Puis, dans un moment inhabituellement sérieux, Lemieux a prédit que Crosby « posséderait tous mes disques un jour », a hoché la tête et est parti.

Lemieux a peut-être sous-estimé sa performance. Crosby aura l’occasion de battre les records de Lemieux avec les Penguins, mais aussi ceux de la LNH de Wayne Gretzky (le plus grand nombre de saisons consécutives avec une moyenne d’au moins un point par match) et de Steve Yzerman (le plus grand nombre de saisons consécutives en tant que capitaine d’équipe).

« (Lemieux) a vraiment dit ça ? » a déclaré Crosby lundi après-midi, après avoir parlé aux médias de Pittsburgh à la suite de sa livraison annuelle de billets de saison à une famille sans méfiance de Mars, en Pennsylvanie. « Comme, vraiment?

« Euh, il y a encore un long chemin à parcourir. »

Pas trop longtemps. Crosby a besoin de 99 buts, 30 passes et 128 points pour détrôner Lemieux dans ces catégories de saison régulière. Il a établi il y a longtemps les records de la franchise pour les passes décisives (130) et les points (201) en séries éliminatoires, et il n’a besoin que de six buts en séries éliminatoires pour faire mieux que les 76 de Lemieux.

Pourtant, après que Crosby a signé un nouveau contrat de deux ans d’une valeur annuelle moyenne de 8,7 millions de dollars avec les Penguins lundi, il aura au moins trois autres chances à un prix avantageux de réaliser davantage de réalisations.

ALLER PLUS LOIN Le nouveau contrat de Crosby avec les Penguins est sa plus belle passe décisive à ce jour

Qu’il entraîne les Penguins dans son sillage — et les ramène à une position de premier plan — ou qu’il devienne la seule raison de se soucier d’une franchise fière devenue naissante pourrait déterminer si Crosby fait ce que Lemiex a fait à Pittsburgh : rester jusqu’à la fin de sa carrière.

Crosby a déclaré qu’il souhaitait jouer uniquement pour les Penguins. Il souhaite également remporter une autre Coupe Stanley.

Les Penguins ne se sont pas qualifiés pour les deux dernières séries éliminatoires et entameront à nouveau une saison avec l’un des alignements les plus anciens de la LNH. Depuis que Kyle Dubas a fait l’acquisition du défenseur étoile Erik Karlsson en août dernier, les acquisitions les plus intrigantes du patron des Penguins ont été une poignée d’espoirs.

Autrefois rite de passage pour les Penguins de Crosby, une apparition en séries éliminatoires n’est guère garantie avant l’expiration de son nouveau contrat. Curieusement, ce contrat est structuré de manière à ce qu’il puisse tirer parti d’un départ avant sa dernière saison si Dubas ne ramène pas rapidement les Penguins au statut de prétendants.

Le contrat de Crosby est de 35 ans et plus, un statut notable selon la convention collective entre la LNH et son Association des joueurs. Le contrat comprend deux primes à la signature, un choix, essentiellement, de Crosby et de l’agent Pat Brisson pour obtenir la majeure partie de l’argent réel payé avant que Crosby ne joue la dernière saison du nouveau contrat.

Crosby gagnera respectivement 780 000 $ et 1,09 million $ de salaire au cours des années 1 et 2 du nouveau contrat. Mais il aura été payé 16,31 millions $ en argent réel avant de jouer un match au cours de la deuxième année.

Qui se soucie de la façon dont le propriétaire des Penguins, Fenway Sports Group, paie Crosby tant qu’il le paie, n’est-ce pas ?

Tous les autres directeurs généraux de la ligue s’en soucieront.

Avec 93,7 % du salaire de Crosby payé avant la deuxième année du nouveau contrat, il serait bon marché – encore une fois, en termes d’argent réel – dans tout échange potentiel au cours de l’intersaison 2026. En payant la super majorité de l’argent réel de Crosby avant cette deuxième saison de contrat, les Penguins pourraient légitimement exiger un retour plus favorable dans tout échange potentiel, surtout si, comme cela serait probable, ils prenaient en charge une part importante du plafond salarial de Crosby.

Ce ne serait qu’un succès d’une seule saison si Dubas conservait ne serait-ce que 50 pour cent (4,35 millions de dollars) pour maximiser le rendement dans un échange qui mettrait fin – bien que probablement seulement temporairement – à l’une des grandes histoires d’amour de la LNH.

Crosby n’a pas signé ce nouveau contrat pour ne pas le terminer. Il a déclaré à plusieurs reprises, en public et en privé, qu’il voulait jouer uniquement pour les Penguins.

Il a également déclaré qu’il voulait gagner. Il a réitéré ce point quelques heures après que les Penguins ont annoncé son nouveau contrat lundi.

« J’ai eu quelques conversations avec Kyle tout au long du processus », a déclaré Crosby à propos des négociations. « Je pense que c’était rassurant, simplement en fonction de ce dont nous avons discuté, car l’organisation et les propriétaires ont toujours envie de gagner et ils s’y engagent.

« Je pense que c’est vraiment important. J’ai l’impression qu’en tant que joueurs, pour tous les différents gars qui ont joué ici au cours de mon séjour ici, c’est quelque chose que vous construisez en tant que culture… quelque chose qui est enraciné. Et manquer les séries éliminatoires pendant quelques années, ne pas y participer, c’est difficile.

« Nous voulons essayer de trouver tous les moyens possibles pour revenir dans la course et nous assurer de concourir pour la Coupe Stanley. Je pense donc que c’était rassurant d’entendre cela et que cela a aidé. Mais non, je pense que c’était plus simplement d’entendre cette assurance. »

Après la saison prochaine, Crosby approchera de son 39e anniversaire et Dubas aura eu trois années complètes pour se fixer un objectif. Son icône de franchise devrait être en mesure d’examiner l’effectif et d’évaluer s’il s’agit d’un prétendant à la Coupe Stanley. D’ici là, l’opinion de Crosby sur la situation à Pittsburgh pourrait dépendre autant de son opinion sur l’effectif que de sa volonté de continuer sans Evgeni Malkin (qui prendra probablement sa retraite) et peut-être Kris Letang, dont les deux dernières saisons contractuelles ne sont pas aussi prohibitives pour un échange.

Crosby a réitéré lundi à quel point c’était spécial de jouer 18 saisons avec Malkin et Letang comme coéquipiers. Le Big Three des Penguins ne va pas dépasser 20 saisons, ne serait-ce qu’à cause du contrat de Malkin.

Si, après la saison prochaine, l’un ou les deux de ses chers amis passent à autre chose et que les Penguins ne sont pas plus près de remporter leur première série éliminatoire depuis 2018, qui pourrait en vouloir à Crosby de vouloir que ce qui pourrait être sa dernière saison dans la LNH soit une chance de remporter la Coupe Stanley ailleurs ?

Il incombe à Dubas de faciliter la décision de Crosby d’ici là. En gardant son plafond salarial tel quel, Crosby a fourni à Dubas de précieux millions pour améliorer les Penguins la saison prochaine et la suivante. Si les Penguins sont en pleine forme après 2025-26, qui de mieux que Crosby pour montrer à sa prochaine équipe potentiellement formidable comment gagner ?

Ce serait un chant du cygne parfait pour Crosby — avec les Penguins en séries éliminatoires, une dernière course avant que le numéro 87 ne soit terminé.

Il pourra ensuite prendre autant de temps libre qu’il le souhaite, fonder une famille et revenir dans l’équipe dans le rôle qu’il souhaite jouer hors glace. Il n’a pas besoin de devenir propriétaire, comme l’a fait Lemieux, mais il pourrait le faire.

Le cœur de Crosby est avec les Penguins. Il l’a clairement indiqué lundi.

« C’est probablement difficile de résumer ça en quelques mots », a-t-il dit, s’exprimant depuis le porche arrière d’une maison de la banlieue de Pittsburgh, où il a échangé des high fives avec des enfants portant différentes versions de son maillot des Penguins numéro 87. « Le soutien des gens, des fans, de l’organisation, de tout au long des années – c’est vraiment spécial, et nous avons vécu des expériences et des souvenirs incroyables.

« Je veux juste continuer dans cette voie. »

(Illustration : Dan Goldfarb / L’Athlétique; Photos : Jeanine Leech et Brandon Sloter / Icon Sportswire / Getty Images)