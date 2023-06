Le nouveau contrat de Rafael Leao à Milan a une clause de libération de 188 millions de dollars

L’AC Milan a confirmé que Rafael Leao avait signé une nouvelle prolongation de contrat pour rester avec le club. La nouvelle est particulièrement importante étant donné que le contrat précédent de la star de 23 ans devait expirer en 2024. Cependant, la partie italienne a maintenant lié son joueur clé jusqu’à l’été 2028.

Parallèlement à la prolongation du contrat, Milan aurait également inclus une clause de libération. L’expert en transfert Fabrizio Romano affirme que le nouveau contrat de Leao comporte une clause de libération d’une valeur d’environ 188 millions de dollars. Cette stipulation massive apaisera très probablement les craintes de Milan de perdre Leao au profit d’une autre équipe.

Des équipes massives prêtes à bondir avant l’accord

Il y a eu des spéculations concernant l’avenir de Leao depuis des mois maintenant. En raison de sa position précaire avec Milan, les grands clubs ont manifesté leur intérêt pour Leao. Arsenal, Chelsea, Manchester City, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid ont tous été liés à Leao ces derniers mois.

Malgré l’intérêt des autres équipes, Leao a précédemment réitéré son désir de rester avec le club. L’international portugais a déclaré Sky Sport Italie de ses vœux le mois dernier. « Je veux rester ici à Milan, oui – mais il y a des choses à résoudre », a déclaré Leao. « Je suis encore sous contrat pour un an de plus. Nous sommes en pourparlers.

« Je me sens chez moi à l’AC Milan. Je suis tellement, tellement heureux d’être ici », a poursuivi l’ailier. « Ce qui compte le plus maintenant, c’est que nous sommes dans le [Champions League] demi finales. C’est une belle saison et je veux continuer à aider l’équipe.

Rafael Leao mérite un énorme contrat avec Milan

Leao est devenu l’un des joueurs les plus importants de Milan depuis son arrivée en 2019. L’ailier délicat a aidé I Rossoneri à remporter le titre de Serie A lors de la saison 2021/22. Il a même été nommé dans l’équipe de l’année de la ligue italienne. Cette même saison, il a remporté le prix du footballeur de l’année en Serie A.

Bien que Milan soit tombé au quatrième rang de l’élite italienne cette saison, Leao a poursuivi son jeu impressionnant. Le meneur de jeu portugais a accumulé 14 buts et 15 passes décisives au cours de diverses compétitions au cours de la campagne en cours. Milan terminera sa saison avec un match à domicile contre Vérone dimanche.

PHOTO : IMAGO / Sportimage